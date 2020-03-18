Уряд проводить відкрите засідання: вирішуються карантинні питання



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Під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбувається засідання уряду

Кабмін розглядає питання щодо виділення додаткових 70 млн грн для правоохоронців

Сьогодні, 18 березня, Кабінет міністрів України проводить засідання, на якому має розглянути проєкт розпорядження про спрямування 70 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету для правоохоронців на засоби індивідуального захисту через поширення коронавірусу Україною. Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.

У пояснювальній записці уточнюється, що до проєкту розпорядження «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» передбачається спрямування 70 млн грн на забезпечення МВС (ДСНС, апарату МВС, Нацполіції, Нацгвардії, адміністрації Держприкордонслужби) засобами індивідуального захисту для проведення протиепідемічних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Разом з тим відмічається, що чиновники розглянуть проєкти постанов щодо внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, та про внесення змін до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.