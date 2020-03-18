  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Кабмін відшкодує частину оплати за комунальні послуги, що збільшиться через карантин

    • Розсилка
    В уряді поки не називають цифру відшкодування - Кабмін відшкодує частину оплати за комунальні послуги, що збільшиться через карантин
    В уряді поки не називають цифру відшкодування

    Протягом наступних трьох днів в уряді будуть рахувати, якою буде компенсація

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів виділить гроші для відшкодування частини оплати комунальних послуг, що збільшиться через те, що люди на карнтині сидять вдома. Про це голова уряду заявив сьогодні, 18 березня, на відкритому засіданні.

    Шмигаль дав доручення протягом наступних трьох днів порахувати, яку частину оплати зможе компенсувати уряд.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав керівників компаній відпустити співробітників працювати дистанційно.

    Як повідомлялося, на території України до 3 квітня запроваджено карантин з метою запобігання поширенню коронавірусу.

    Кабінет міністрів з 12:00 18 березня заборонив роботу метрополітенів, призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні та обмежив міські перевезення до 10 осіб в один транспортний засіб.

    З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

    До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.

     Читайте також: 

      Кабмін метро гроші комуналка смерть Україна президент карантин уряд послуги Денис Шмигаль перевезення коронавірус
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ