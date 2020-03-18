Кабмін відшкодує частину оплати за комунальні послуги, що збільшиться через карантин



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В уряді поки не називають цифру відшкодування

Протягом наступних трьох днів в уряді будуть рахувати, якою буде компенсація

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів виділить гроші для відшкодування частини оплати комунальних послуг, що збільшиться через те, що люди на карнтині сидять вдома. Про це голова уряду заявив сьогодні, 18 березня, на відкритому засіданні.

Шмигаль дав доручення протягом наступних трьох днів порахувати, яку частину оплати зможе компенсувати уряд.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав керівників компаній відпустити співробітників працювати дистанційно.

Як повідомлялося, на території України до 3 квітня запроваджено карантин з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Кабінет міністрів з 12:00 18 березня заборонив роботу метрополітенів, призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні та обмежив міські перевезення до 10 осіб в один транспортний засіб.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.