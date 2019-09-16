У Нацбанку розповіли, як виявити фальшиві банкноти номіналом 500 гривень



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Підроблені банкноти можна відрізнити на дотик, оскільки вони склеєні з двох листів, крім того, у фальшивих банкнот менш чіткі зображення

Фальшиві банкноти небезпечні тим, що в них підроблені елементи захисту, які перевіряються касирами за допомогою ультрафіолетових детекторів - представник НБУ

У Національному банку України дали роз'яснення, як відрізнити підроблені банкноти номіналом 500 гривень від справжніх.

Про це йдеться у відео, оприлюдненому на каналі НБУ в YouTube.

Як розповів головний фахівець відділу досліджень захисту грошей НБУ Віталій Ковтонюк, останнім часом підроблені банкноти надходили в каси торговельних мереж, АЗС, метрополітенів.

Він розповів, що зазначені банкноти небезпечні тим, що в них підроблені елементи захисту, які перевіряються касирами за допомогою ультрафіолетових детекторів.

«Але справжні банкноти мають досить елементів захисту, які дозволяють перевірити їхню справжність без застосування спеціального обладнання», - повідомив Ковтонюк.

Він зазначив, що підроблені банкноти можна відрізнити на дотик, оскільки вони склеєні з двох листів. Крім того, у фальшивих банкнот менш чіткі зображення. Також банкноти можна відрізнити при погляді під кутом.

Нагадаємо, в серпні було зафіксовано збільшення кількості підроблених банкнот номіналом 500 гривень, що були вилучені з обігу.