У Нацбанку розповіли, як виявити фальшиві банкноти номіналом 500 гривень
Фальшиві банкноти небезпечні тим, що в них підроблені елементи захисту, які перевіряються касирами за допомогою ультрафіолетових детекторів - представник НБУ
У Національному банку України дали роз'яснення, як відрізнити підроблені банкноти номіналом 500 гривень від справжніх.
Про це йдеться у відео, оприлюдненому на каналі НБУ в YouTube.
Як розповів головний фахівець відділу досліджень захисту грошей НБУ Віталій Ковтонюк, останнім часом підроблені банкноти надходили в каси торговельних мереж, АЗС, метрополітенів.
Він розповів, що зазначені банкноти небезпечні тим, що в них підроблені елементи захисту, які перевіряються касирами за допомогою ультрафіолетових детекторів.
«Але справжні банкноти мають досить елементів захисту, які дозволяють перевірити їхню справжність без застосування спеціального обладнання», - повідомив Ковтонюк.
Він зазначив, що підроблені банкноти можна відрізнити на дотик, оскільки вони склеєні з двох листів. Крім того, у фальшивих банкнот менш чіткі зображення. Також банкноти можна відрізнити при погляді під кутом.
Нагадаємо, в серпні було зафіксовано збільшення кількості підроблених банкнот номіналом 500 гривень, що були вилучені з обігу.