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    Економіка та фінанси

    Зеленського просять ввести в обіг монети номіналом 20 копійок

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    Зеленського просять ввести в обіг монети номіналом 20 копійок

    Петиція розміщена 13 вересня і набрала 4 підписи

    Президента України Володимира Зеленського просять ввести в обіг монети 20 копійок доки не виведуть з обігу монети номіналом 25 коп.

    Про це йдеться на сайті глави держави, де і розміщена петиція №22/073388-еп.

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    «Національний банк України виводить з обігу монети 1, 2, 5, 25 коп. Ціни заокруглюються, тому для полегшення готівкових операцій пропоную ввести монети 20 коп. з 3 жовтня 2022 року. Матеріал такий самий як у 25 коп. Масса 3 грами. Дизайн такий, щоб люди не переплутали», – йдеться в тексті петиції.

    Петиція розміщена 13 вересня і набрала 4 підписи з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще протягом 91 дня.

    Нагадаємо, монети номіналом 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжними засобами з 1 жовтня 2019 року. Їх не прийматимуть до розрахунків банківські установи та магазини.

    Національний банк України очікує випуску нових монет номіналом п’ять гривень, анонсованого до кінця поточного року, восени.

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