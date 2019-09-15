Глава МЗС Бельгії може бути причетний до відмивання грошей
Дідьє Рейндерс начебто відмиває гроші, порушуючи закон про державні закупівлі на будівництві будівлі посольства у Конго
Прокуратура Бельгії розслідує звинувачення у корупції проти міністра закордонних справ країни
Прокуратура Бельгії перевіряє інформацію, що міністр закордонних справ країни Дідьє Рейндерс причетний до відмивання грошей.
Про це повідомляє L'Echo.
«Згідно з повідомленнями колишній працівник федеральної служби безпеки зв’язався з прокуратурою та повідомив, що бельгійський міністр МЗС відмиває гроші, порушуючи закон про державні закупівлі на будівництві будівлі посольства у Конго», - йдеться у повідомленні.
Очікується, що органи влади найближчим часом приймуть рішення про те, чи порушувати кримінальне провадження проти урядовця.
До слова, кримінальна поліція Фінляндії розкрила найбільшу схему відмивання російських грошей і пред'явила звинувачення двом громадянам Естонії.