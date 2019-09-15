Глава МЗС Бельгії може бути причетний до відмивання грошей



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Дідьє Рейндерс начебто відмиває гроші, порушуючи закон про державні закупівлі на будівництві будівлі посольства у Конго

Прокуратура Бельгії розслідує звинувачення у корупції проти міністра закордонних справ країни

Прокуратура Бельгії перевіряє інформацію, що міністр закордонних справ країни Дідьє Рейндерс причетний до відмивання грошей.

Про це повідомляє L'Echo.

«Згідно з повідомленнями колишній працівник федеральної служби безпеки зв’язався з прокуратурою та повідомив, що бельгійський міністр МЗС відмиває гроші, порушуючи закон про державні закупівлі на будівництві будівлі посольства у Конго», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що органи влади найближчим часом приймуть рішення про те, чи порушувати кримінальне провадження проти урядовця.

До слова, кримінальна поліція Фінляндії розкрила найбільшу схему відмивання російських грошей і пред'явила звинувачення двом громадянам Естонії.