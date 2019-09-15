Кабмін поступово зменшуватиме податки - Гончарук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Ми хочемо якомога ефективніше витрачати кожну копійку платника податків», - сказав голова уряду

Кабінет міністрів планує з наступного року поступово зменшувати податки та зробити їх однаковими для всіх платників.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу в неділю.

Гончарук зауважив, що уряд не має наміру підвищувати податки, щоб нарощувати доходи.

«Ми хочемо якомога ефективніше витрачати кожну копійку платника податків. Податки потрібно поступово зменшувати, але робити їх рівними для всіх, тому що неправильно, коли податки високі, а платить їх незначна частина бізнесу», - сказав голова уряду.

Нагадаємо, Кабмін 15 вересня подасть проект держбюджету-2020 до Верховної Ради.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомляв, що на пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань, зокрема державний бюджет України на 2020 рік.

Нагадаємо, відповідно до ч.2 ст. 153 регламенту Верховної Ради уряд щороку подає до парламенту проект закону про державний бюджет на наступний рік до 15 вересня поточного року.

До слова, дефіцит держбюджету вже перевищив мільярд гривень.

Джерело: Громадське