  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Уряд планує створити два фонди для підтримки малого та середнього бізнесу

    • Розсилка
    Кабмін планує спрощення доступу до&nbsp;капіталу для малого і середнього бізнесу&nbsp; - Уряд планує створити два фонди для підтримки малого та середнього бізнесу
    Кабмін планує спрощення доступу до капіталу для малого і середнього бізнесу 

    Планується створення Фонду гарантування кредитів і Фонду фондів для спрощення доступу малого та середнього бізнесу до фінансування

    Кабінет міністрів заклав у Вектори економічного розвитку до 2030 року створення єдиного інтегрованого гарантійного інструменту – Фонду гарантування кредитів, орієнтованого на високоризикові або з недостатнім рівнем фінансування малі і середні підприємства.

    До таких підприємств пропонується віднести, в тому числі інноваційні, культурні та творчі сектори, підприємства, що переходять від ресурсо- та енергомістких моделей до більш стійких, а також застосовують цифрові і інноваційні методи ведення бізнесу.

    Також Кабмін планує спрощення доступу до капіталу для малого і середнього бізнесу шляхом створення державного Фонду фондів «як механізму ризиків/винагород для збільшення розміру фондів».

    В уряді вважають, що якірною інвестицією для Фонду фондів може виступати державне фінансування, при цьому додаткове фінансування від міжнародних фінансових організацій та від інших держав буде сприяти залученню приватних інвесторів у малий і середній бізнес.

    Нагадаємо, Світовий банк виділить $100 мільйонів на економіку підконтрольного Донбасу.

    Читайте також:
    Названо найприбутковіші і збиткові банки України: список
    Кабмін банки бізнес фінансування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies