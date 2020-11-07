Уряд планує створити два фонди для підтримки малого та середнього бізнесу

Кабмін планує спрощення доступу до капіталу для малого і середнього бізнесу

Планується створення Фонду гарантування кредитів і Фонду фондів для спрощення доступу малого та середнього бізнесу до фінансування

Кабінет міністрів заклав у Вектори економічного розвитку до 2030 року створення єдиного інтегрованого гарантійного інструменту – Фонду гарантування кредитів, орієнтованого на високоризикові або з недостатнім рівнем фінансування малі і середні підприємства.

До таких підприємств пропонується віднести, в тому числі інноваційні, культурні та творчі сектори, підприємства, що переходять від ресурсо- та енергомістких моделей до більш стійких, а також застосовують цифрові і інноваційні методи ведення бізнесу.

Також Кабмін планує спрощення доступу до капіталу для малого і середнього бізнесу шляхом створення державного Фонду фондів «як механізму ризиків/винагород для збільшення розміру фондів».

В уряді вважають, що якірною інвестицією для Фонду фондів може виступати державне фінансування, при цьому додаткове фінансування від міжнародних фінансових організацій та від інших держав буде сприяти залученню приватних інвесторів у малий і середній бізнес.

Нагадаємо, Світовий банк виділить $100 мільйонів на економіку підконтрольного Донбасу.

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