Уряд планує створити два фонди для підтримки малого та середнього бізнесу
Планується створення Фонду гарантування кредитів і Фонду фондів для спрощення доступу малого та середнього бізнесу до фінансування
Кабінет міністрів заклав у Вектори економічного розвитку до 2030 року створення єдиного інтегрованого гарантійного інструменту – Фонду гарантування кредитів, орієнтованого на високоризикові або з недостатнім рівнем фінансування малі і середні підприємства.
До таких підприємств пропонується віднести, в тому числі інноваційні, культурні та творчі сектори, підприємства, що переходять від ресурсо- та енергомістких моделей до більш стійких, а також застосовують цифрові і інноваційні методи ведення бізнесу.
Також Кабмін планує спрощення доступу до капіталу для малого і середнього бізнесу шляхом створення державного Фонду фондів «як механізму ризиків/винагород для збільшення розміру фондів».
В уряді вважають, що якірною інвестицією для Фонду фондів може виступати державне фінансування, при цьому додаткове фінансування від міжнародних фінансових організацій та від інших держав буде сприяти залученню приватних інвесторів у малий і середній бізнес.
Нагадаємо, Світовий банк виділить $100 мільйонів на економіку підконтрольного Донбасу.