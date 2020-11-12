НБУ озвучив головну проблему українських банків

Прибуток українських банків з початку 2020 року впав на 22%

Банківський сектор України продовжує долати наслідки пандемії Covid-19

Прибуток українських банків за підсумками квітня-вересня 2020 року скоротився на 22,2% відносно аналогічного періоду минулого року — до 37,6 млрд грн.

Про це йдеться в огляді банківського сектора, який оприлюднив Національний банк України.

Разом з тим Нацбанк очікує, що до кінця 2020 року банківська система України буде прибутковою.

Як відзначили в Нацбанку, банківський сектор України продовжує долати наслідки пандемії Covid-19, і у третьому кварталі 2020 року основні показники банків відновили зростання.

Вказується, що чисті активи українських банків за третій квартал зросли на 7,6% – до 1,71 трлн грн, а частка непрацюючих кредитів скоротилася до 45,6%, що є мінімальним значенням з моменту введення нового визначення непрацюючих кредитів за міжнародними стандартами.

У той же час, НБУ зазначив, що головним фактором невизначеності для фінансового результату банків залишається обсяг відрахувань у резерви під знецінення якості кредитного портфеля.

«Банкам все ще належить зробити коректну оцінку кредитного ризику з урахуванням поточних макроекономічних прогнозів і відобразити очікувані збитки у фінансовій звітності», – зазначив регулятор.

До слова, Сбербанк збирається піти з України.