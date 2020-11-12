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    Економіка та фінанси

    НБУ озвучив головну проблему українських банків

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    <p>Прибуток українських банків з&nbsp;початку 2020 року впав на&nbsp;22%&nbsp;</p> - НБУ озвучив головну проблему українських банків

    Прибуток українських банків з початку 2020 року впав на 22% 

    Банківський сектор України продовжує долати наслідки пандемії Covid-19

    Прибуток українських банків за підсумками квітня-вересня 2020 року скоротився на 22,2% відносно аналогічного періоду минулого року — до 37,6 млрд грн.

    Про це йдеться в огляді банківського сектора, який оприлюднив Національний банк України.

    Разом з тим Нацбанк очікує, що до кінця 2020 року банківська система України буде прибутковою.

    Як відзначили в Нацбанку, банківський сектор України продовжує долати наслідки пандемії Covid-19, і у третьому кварталі 2020 року основні показники банків відновили зростання.

    Вказується, що чисті активи українських банків за третій квартал зросли на 7,6% – до 1,71 трлн грн, а частка непрацюючих кредитів скоротилася до 45,6%, що є мінімальним значенням з моменту введення нового визначення непрацюючих кредитів за міжнародними стандартами.

    У той же час, НБУ зазначив, що головним фактором невизначеності для фінансового результату банків залишається обсяг відрахувань у резерви під знецінення якості кредитного портфеля.

    «Банкам все ще належить зробити коректну оцінку кредитного ризику з урахуванням поточних макроекономічних прогнозів і відобразити очікувані збитки у фінансовій звітності», – зазначив регулятор.

    До слова, Сбербанк збирається піти з України.

    Національний банк економіка банки фінанси НБУ
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