У Раді пояснили, чому Коломойському не світить повернення ПриватБанку



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Різаненко говорить, що з практичної точки зору не уявляє, як навіть за наявності судового рішення можна повернути ПриватБанк пану Коломойському, або яку б він міг отримати вигоду від такого формального рішення

Нардеп Павло Різаненко пояснив, чому розмови про повернення націоналізованого ПриватБанку абсурдні

Народний депутат, член Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та заступник голови спецкомісії з приватизації Павло Різаненко пояснив в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», чому Коломойському не слід очікувати повернення ПриватБанку.

За словами нардепа, ніякого рішення суду по справі ПриватБанку, що набуло б законної сили, немає.

«Зараз є тільки рішення першої інстанції і його легітимність, з точки зору сприйняття громадськістю, дуже низька. Тому що це рішення винесено Київським окружним адмінсудом», - зазначив нардеп.

Нагадаємо, крім скасування націоналізації ПриватБанку Київський окружний адмінсуд відзначився низкою інших резонансних рішень – зокрема, забороною призначати членів Вищої ради правосуддя за президентською квотою, призупиненням перейменування Московської церкви в Україні, зупинкою дії розпорядження уряду щодо оголошення конкурсу на голову митниці та ін. Судом ще з 2010 року керує колишній помічник Сергія Ківалова Павло Вовк.

Різаненко зауважив, що справа щодо націоналізації ПриватБанку розпочата давно, але суд відкладав прийняття рішення.

«І тільки за кілька днів до президентських виборів, результат яких був, мабуть, очевидний, його прийняв. Взагалі він прийняв низку таких рішень, які важко назвати адекватними. На мою думку, судді цієї установи, яких хибно не звільнили раніше, продають свою лояльність. Я сподіваюся, що новий президент не зробить помилок минулого глави держави, і ці судді будуть звільнені», - наголосив народний депутат.

Різаненко говорить, що з практичної точки зору не уявляє, як навіть за наявності судового рішення можна повернути ПриватБанк пану Коломойському, або яку б він міг отримати вигоду від такого формального рішення.

«Припустимо на секунду, що таке рішення набуде законної сили. Це означало б, що пан Коломойський має отримати назад акції, а держава – облігації, які є на балансі банку. Бо що сталося, коли банк націоналізували? Обнулився акціонерний капітал, активи були зарезервовані і списані – мова про ті сумнозвісні приблизно 150 млрд грн позик пов'язаним особам. У міжнародній звітності це називається «виокремлений портфель». Що отримує теоретично назад пан Коломойський? Він отримує банк, у якого 150-200 млрд грн. зобов'язань перед вкладниками, а в активах – пустота», - стверджує голови спецкомісії з приватизації.

Наступним кроком, за словами Різаненка, Нацбанк моментально визнає цей банк знову неплатоспроможним.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 за позовом Ігоря Коломойського ухвалив рішення, яким встановив процедуру виведення ПриватБанку з ринку за участю держави такою, що порушує норми чинного законодавства.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів ПриватБанку (Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Держава в особі Міністерства фінансів стала власником 100% акцій, а ПриватБанк був докапіталізований на суму 116,8 млрд грн. В 2017 році банк докапіталізували ще на 38,6 млрд грн.

У травні 2017-го журналісти програми «Схеми» показали, що напередодні націоналізації «Приватбанк» оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності. Такого висновку автори дійшли, отримавши доступ і проаналізувавши аудиторський звіт про фінансово-господарську діяльність банку, складений аудиторською фірмою Ernst&Young.

На початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила forensic audit ПриватБанку, підтвердила, що банк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до заподіяння збитків банку щонайменше на $5,5 млрд.

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