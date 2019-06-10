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    Економіка та фінанси

    «ПриватБанк» вперше заплатив дивіденди державі

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    «ПриватБанк» вперше заплатив дивіденди державі

    Дивіденди сплачуватимуть двома траншами

    Націоналізований «ПриватБанк» заплатив перший транш дивідендів державі у розмірі 4,5 мільярда гривень.

    Про це повідомляє прес-служба банку.

    Це перша виплата дивідендів «ПриватБанку» після націоналізації. Загалом «ПриватБанк» має сплатити до бюджету 90% свого прибутку, який він отримав у 2018 році — на 11,5 мільярда гривень. Дивіденди сплачуватимуть двома траншами. Перший транш перерахували 10 червня.

    Другий транш дивідендів у розмірі 7 мільярдів гривень «ПриватБанк» сплатить до бюджету до кінця червня 2019 року.

    «Згідно з Річним звітом банку його чистий прибуток за підсумками 2018 року становив 12,8 млрд грн. Чисті активи ПриватБанку на початок 2019 року становлять 278 млрд грн, зобов’язання — 246,5 млрд грн, капітал ПриватБанку — 31,5 млрд грн», — зазначає прес-служба банку.

    Зазначимо, що «ПриватБанк»  націоналізували у 2016 році. Тоді держава виявила у балансі банку «діру» у розмірі 5,5 мільярда доларів, яку профінансувала борговими облігаціями. За підсумками 2017 року банк показав збиток, а у 2018 році вперше отримав прибуток. Саме з цього прибутку наразі й перераховуються дивіденди.

    Раніше стало відомо, що за підсумками першого кварталу 2019 року «ПриватБанк»  отримав майже 60% прибутків всієї банківської системи — загалом 7,6 мільярда гривень.

    економіка держава Приватбанк фінанси
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