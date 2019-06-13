Приватбанк пережив глобальний збій в системі



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У Приватбанку клієнтам повідомили, що проводяться регламентні роботи щодо оновлення системи безпеки

У роботі системи Приватбанку 12 червня стався глобальний збій, через що спостерігалися проблеми з роботою терміналів, банкоматів та сервісу Приват24.

У банку клієнтам повідомили, що проводяться регламентні роботи з оновлення системи безпеки.

«На жаль, могли спостерігатися тимчасові труднощі під час оплат. У зв'язку з технологічною необхідністю банк провів перезавантаження процесингу. На поточний момент працездатність відновлена. Проводиться обробка накопичених платежів», - повідомили у пресслужбі Приватбанку.

Як відомо, націоналізований Приватбанк заплатив перший транш дивідендів державі у розмірі 4,5 мільярда гривень.

Загалом Приватбанк має сплатити до бюджету 90% свого прибутку, який він отримав у 2018 році - на 11,5 мільярда гривень. Дивіденди сплачуватимуть двома траншами. Перший транш перерахували 10 червня.

Джерело: Ліга.net