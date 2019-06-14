Верховний Суд вирішив, що «Приватбанк» має заплатити Коломойському 25 млн гривень



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Олігарх Ігор Коломойський

Банк намагався визнати у суді стягнення на користь компанії Коломойського 25 млн грн незаконним, однак суд даного рішення не підтримав

Верховний Суд відмовився задовольняти скаргу «Приватбанку» та визнав законним стягнення з банку на користь компанії олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова 25 млн грн. Про це повідомляє Finbalance із посиланням на рішення суду.

Зазначається, що 25 млн грн свого часу компанія колишніх власників «Приватбанку» «Акватера» заплатила Нацбанку України в рахунок погашення заборгованості «Приватбанку» за кредитом рефінансування. Компанія «Акватера» була однією з компаній-поручителів за кредитами «Приватбанку» до його націоналізації.

Додамо, що «Приватбанк» у Верховному Суді намагався визнати стягнення на користь компанії Коломойського 25 млн незаконним, але суд цього рішення не підтримав.

Напередодні заступниця голови «Приватбанку» повідомила, що компанії, пов'язані з Коломойським, винні «Приватбанку» щонайменше 212 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через пов'язані з Коломойським офшорні компанії з «Приватбанку» виводили 470 млрд доларів протягом 2006-2016 років. Такі дані наведено у позові «Приватбанку» проти Коломойського у США.

23 травня стало відомо, що «Приватбанк» подав позов проти Ігоря Коломойського до суду в США. У коментарі до позову прес-служба банку повідомила, що у позові хоче стягнути з Коломойського «кілька сотень мільйонів доларів». Зазначимо, що паралельно між «Приватбанком» та Коломойським тривають судові позови у Високому суді Лондона. 20 грудня 2017-го Високий суд Лондона вирішив арештувати активи Коломойського і Боголюбова у всьому світі на суму понад $2,5 млрд.

Нагадаємо, що у червні «Приватбанк» вперше заплатив дивіденди державі.