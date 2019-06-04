Зеленський в Брюсселі відхрестився від Коломойського через «ПриватБанк»



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Зеленський заявив, що у питанні «Приватбанку» захищатиме тільки державу

У рамках робочого візиту до інституцій ЄС та НАТО президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом і запевнив його, що в питанні функціонування і власності «Приватбанку» керуватиметься інтересами держави.

«Що стосується «Приватбанку», я захищатиму тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників в судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці», – заявив Зеленський.

Повідомляється, що у центрі уваги співрозмовників були питання співпраці між Україною і ЄС у фінансовій та економічній сферах.

«Президент України запевнив, що наша держава дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов’язань, зокрема й у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями», – йдеться в повідомленні.

Адміністрація президента Зеленського також повідомляє, що віце-президент Єврокомісії наголосив, що ЄС завершить розгляд питання про надання Україні коштів другого траншу в розмірі 500 мільйонів євро у рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС, «щойно відповідні вимоги для їхнього отримання будуть виконані українською стороною».

Володимир Зеленський 4-5 червня перебуває з візитом у Брюсселі, де відвідує інституції ЄС і НАТО і має заплановані зустрічі з партнерами України у ЄС і Альянсі.

Як повідомлялось, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначимо, Приватбанк був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.

До слова, у Зеленського заявляють, що повернути «Приватбанк» колишнім власникам неможливо.