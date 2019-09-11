У серпні споживча інфляція сповільнилася до 8,8%



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За підсумками 2018 року споживча інфляція сповільнилася до 9,8%

Базова інфляція також уповільнилася і в річному вимірі в серпні становила 7,2%.

За підсумками 2018 року споживча інфляція сповільнилася до 9,8% (з 13,7% у 2017 році).

Раніше Національний банк України прогнозував, що інфляція досягне цілі у 5% (плюс-мінус один відсотковий пункт) у 2020 році.

Укріплення гривні було зумовлено фундаментальними ринковими чинниками, такими як сприятлива цінова кон'юнктура на глобальних товарних ринках, високий врожай зернових, подальше зростання експорту ІТ послуг, зростання довіри інвесторів до української економіки та спрощення їх доступу до ринку внутрішніх державних цінних паперів. Це, зокрема, зумовило зниження обсягів репатріації дивідендів та зростання попиту на ОВДП.

До слова, в Україні другий місяць поспіль падають ціни.