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    Економіка та фінанси

    В Нацбанку заявили, що інфляція в липні була вищою, ніж прогнозували

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    В Нацбанку заявили, що інфляція в липні була вищою, ніж прогнозували

    У липні споживча інфляція в річному вимірі склала 9,1%

    Показник інфляції в Україні, пришвидшенням за підсумками липня 2019 року в річному вимірі до 9,1%, був вище прогнозу, який раніше дав Національний банк України (НБУ).

    Про це повідомляє прес-служба НБУ.

    У відомстві зазначили, що відхилення обумовлено темпами зростання цін на окремі сирі продукти харчування.

    «Загальний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу Національного банку насамперед під впливом факторів з боку пропозиції продуктів харчування, зокрема внаслідок несприятливих погодних умов«, - йдеться в повідомленні.

    У Нацбанку також додали, що фундаментальне інфляційний тиск, виражений показником базової інфляції, в цілому відповідає очікуванням регулятора.

    До слова, в Україні другий місяць поспіль падають ціни.

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