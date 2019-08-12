В Нацбанку заявили, що інфляція в липні була вищою, ніж прогнозували



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У липні споживча інфляція в річному вимірі склала 9,1%

Показник інфляції в Україні, пришвидшенням за підсумками липня 2019 року в річному вимірі до 9,1%, був вище прогнозу, який раніше дав Національний банк України (НБУ).

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У відомстві зазначили, що відхилення обумовлено темпами зростання цін на окремі сирі продукти харчування.

«Загальний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу Національного банку насамперед під впливом факторів з боку пропозиції продуктів харчування, зокрема внаслідок несприятливих погодних умов«, - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку також додали, що фундаментальне інфляційний тиск, виражений показником базової інфляції, в цілому відповідає очікуванням регулятора.

До слова, в Україні другий місяць поспіль падають ціни.