«Тисяча за вакцинацію»: уряд розширив програму на підлітків (перелік товарів і послуг)

Підлітки від 14 років зможуть отримати 1 тис. грн за вакцинацію проти коронавірусу

Кабмін дозволив дітям від 14 років отримати допомогу за «єПідтримкою»

Кабінет міністрів розширив виплату 1 тисячі гривень за вакцинацію від Covid-19 на осіб від 14 років та розширив перелік товарів та послуг, на які можна витратити кошти. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Кабміну, вищевказана постанова набирає чинності з 7 лютого.

Так, постановою розширений перелік за рахунок послуг в сфері освіти, культури та спорту, товарів спортивного призначення, друкованих засобів масової інформації, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

Документом встановлено, що 1 тисяча гривень надається вакцинованими виключно для придбання у безготівковій формі:

послуг у сферах культури,

освіти (у тому числі оплата здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти),

фізичної культури і спорту,

здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом,

для придбання книжок, друкованих засобів масової інформації,

товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів,

придбання отримувачами допомоги віком від 60 років лікарських засобів.

Як зазначається в пояснювальній записці, в умовах встановленого Кабінетом міністрів карантину потребують підтримки особи віком від 14 років шляхом надання допомоги у розмірі 1 тисячі гривень.

До слова, у «Дії» з’явився Covid-сертифікат про бустерну дозу. Напередодні Мінфін спростував слова свого керівника: гроші на виплати за бустер у бюджеті є.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації обіцяє протягом тижня надати детальний план щодо реалізації виплат українцям у 500 грн за бустерну дозу вакцини.

Крім того, в Україні змінили терміни для отримання бустерної дози вакцини від Covid-19. Тепер її можна отримати раніше.

Як відомо, українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал «Дія» ще 500 гривень в рамках програми «єПідтримка».

Також тепер «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки. Однак зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію дозволено витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років й отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

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