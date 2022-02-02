Головний санлікар сказав, коли буде пік захворюваності на «Омікрон»

Covid-штам «Омікрон» скоро витіснить «Дельту»

Головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в Україні у середині лютого штам коронавірусу «Омікрон» витіснить варіант «Дельта». Про це він розповів на брифінгу.

«Омікрон» скоро витіснить «Дельту». Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до восьми тижнів поширення нового варіанту», – сказав Кузін.

Він додав, що пік захворюваності на штам «Омікрон» припаде в Україні на середину лютого.

Кузін також назвав шість областей, які на межі потрапляння у «червону» зону. Він зазначив, що в цих областях спостерігається загрозлива епідемічна ситуація.

Станом на 2 лютого у «червоній» зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області. А у «жовтій» зоні залишились тільки Полтавська та Кіровоградська. Вчора в цій зоні було чотири області. Більшість регіонів України перебувають в «помаранчевій» зоні.

Нагадаємо, за минулу добу, 1 лютого, в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

До слова, співачка Софія Ротару перехворіла на Covid-19 та бореться з ускладненнями.

Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.