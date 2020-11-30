У «Слузі народу» назвали три пріоритети Держбюджету-2021

«Я б з великим задоволенням хотів підвищувати пенсії, зарплати та соцвиплати, але ми маємо виходити з реалій», заявив нардеп

У проєкті Державного бюджету на 2021 рік є три пріоритетні сфери.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» розповів нардеп від фракції "Слуга народу" Василь Мокан.

«У проєкті бюджету на прийдешній рік всі соціальні показники індексуються за тими фінансовими можливостями, які має наша держава. Я б з великим задоволенням хотів підвищувати пенсії, зарплати та соцвиплати, але ми маємо виходити з реалій.

Пріоритетом у наступному році є нацбезпека та оборона, сфера охорони здоров’я, хоча дещо не дотягнули до того рівня, який би максимально забезпечив потреби системи охорони здоров’я прийдешнього року, включно з суттєвим підвищенням зарплати лікарям. Але це планують робити поступово. Все-таки на третину медикам… Ну й освіта, звичайно, також це стратегічний напрям, все-таки на третину наступного року зарплату медикам та освітянам піднімають», – сказав він

За словами Мокана, підвищення зарплат відтерміновується через дефіцит коштів.

«Насправді дійсно Кабмін скасував постанову ще одного з попередніх урядів, яка суттєво підвищувала зарплати, але не була підкріплена фінансами, тому що за розрахунками це потребувало плюс додатково 50 млн грн, яких зараз у нашої держави немає. Це відтерміновується, але це не означає, що не буде підвищення зарплат освітянам. З 1 січня прийдешнього року планується підвищення їм зарплати на 20%, а у липні ще на 8,2%, тобто майже на третину зростуть оклади освітян», – сказав він.

Як відомо, уряд на пів року відклав підвищення мінімальної зарплати.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 26 листопада затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання. Запланований дефіцит бюджету до ВВП скоротили з 6% до 5,5%.

У первинному проєкті бюджету дохідна частина становила 1,071 трлн, а видаткова 1,331 трлн гривень. До другого читання Кабмін затвердив заплановані доходи на рівні 1,096 трлн, а витрати - 1,328 трлн гривень.

Відомо, що Кабмін передав проект держбюджету на розгляд Ради.

Згідно з оновленим проєктом бюджету видатки зростуть на правоохоронні органи, Кабмін, Офіс президента, Верховну Раду.