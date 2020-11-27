Видаткова частина проєкту держбюджету: кому додали, а у кого забрали кошти

У головний фінансовий документ країни ще вносяться зміни і це не фінальна версія перед другим читання в парламенті

Витрати передбачені у сумі 1 трлн 328 млрд гривень.

Народний депутат від «Голосу», член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк опублікував видаткову частину проєкту Державного бюджету на 2021 рік, який затвердив Кабмін .

Згідно із проєктом, витрати передбачені у сумі 1 трлн 328 млрд гривень.

За інформацією Железняка, уряд скоротив витрати Міністерства освіти на 4 млрд гривень, Міністерство соціальної політики «втратило» 9 млрд гривень, пенсійний фонд недоотримує 8 млрд гривень, а Міністерству охорони здоровʼя додали 4 мільярди.

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Депутат додав, що в документ ще вносяться зміни і це не фінальна версія перед другим читання в парламенті.

«Це проєкт, який гуляє в Кабміні. Ще до ранку переписують, але загальний тренд зрозумілий», – зазначив Железняк.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив дефіцит в проєкті державного бюджету на 2021 рік. До другого читання дефіцит знижений з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Міністр фінансів Сергій Марченко також повідомив, що Кабінет міністрів змушений був скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.