Кабмін затвердив проєкт Держбюджету-2021

Уряд знизив дефіцит бюджету з 6% до 5,5% ВВП

Кабінет міністрів України погодив доопрацьований проєкт державного бюджету на наступний рік. Тепер законопроєкт передадуть до Верховної Ради.

Таке рішення уряд прийняв у ході сьогоднішнього позачергового засідання.

У проєкті державного бюджету на 2021 рік, який передадуть у Раду для другого читання, закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон і 328 мільярдів гривень.

Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

«Ключовий аспект - це те, що бюджет залишається збалансованим та реалістичним до виконання. Наступного року ми очікуємо зростання економіки, що дасть змогу нам продовжити збільшення видатків на медицину, освіту та оборону», - заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Міністр фінансів Сергій Марченко також повідомив, що дефіцит сектору загального державного управління зменшили з 5,8% до 5,24%. Планується подальше зниження дефіциту бюджету.

Напередодні Мінфін передав проект держбюджету на затвердження уряду.