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    Кабмін затвердив проєкт Держбюджету-2021

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    Проєкт бюджету передадуть на розгляд парламенту - Кабмін затвердив проєкт Держбюджету-2021
    Проєкт бюджету передадуть на розгляд парламенту

    Уряд знизив дефіцит бюджету з 6% до 5,5% ВВП

    Кабінет міністрів України погодив доопрацьований проєкт державного бюджету на наступний рік. Тепер законопроєкт передадуть до Верховної Ради.

    Таке рішення уряд прийняв у ході сьогоднішнього позачергового засідання.

    У проєкті державного бюджету на 2021 рік, який передадуть у Раду для другого читання, закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон і 328 мільярдів гривень.

    Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

    «Ключовий аспект - це те, що бюджет залишається збалансованим та реалістичним до виконання. Наступного року ми очікуємо зростання економіки, що дасть змогу нам продовжити збільшення видатків на медицину, освіту та оборону», - заявив прем'єр Денис Шмигаль.

    Міністр фінансів Сергій Марченко також повідомив, що дефіцит сектору загального державного управління зменшили з 5,8% до 5,24%. Планується подальше зниження дефіциту бюджету.

    Напередодні Мінфін передав проект держбюджету на затвердження уряду.

    Теги: Кабмін економіка бюджет Держбюджет ВВП фінанси уряд Денис Шмигаль
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