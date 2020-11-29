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    Економіка та фінанси

    Уряд на пів року відклав підвищення мінімальної зарплати

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    На наступний рік заплановано два етапи підвищення мінімальної зарплати - Уряд на пів року відклав підвищення мінімальної зарплати
    На наступний рік заплановано два етапи підвищення мінімальної зарплати

    Мінімалка мала зрости до 6500 грн з липня 2021 року

    Обіцяне президентом підвищення мінімальної зарплати в Україні до 6500 грн перенесли з 1 липня на 1 грудня 2021 року.

    Про це йдеться в проєкті бюджету на наступний рік, який уряд передав до Верховної Ради для ухвалення у другому читанні.

    Натомість заплановане підвищення до 6000 грн відбудеться 1 січня 2021 року, як і обіцяли в уряді раніше.

    Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль неодноразово називав саме 1 липня датою другого етапу підвищення мінімалки, однак після консультацій з МВФ в новому проєкті держбюджету зарплату збільшать в самому кінці наступного року.

    Напередодні повідомлялося, що Державний бюджет на 2021 рік буде ухвалений Верховною Радою наприкінці цього тижня або на наступному.

    агадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в четвер, 26 листопада, затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання. Запланований дефіцит бюджету до ВВП скоротили з 6% до 5,5%.

    У первинному проєкті бюджету дохідна частина становила 1,071 трлн, а видаткова 1,331 трлн гривень. До другого читання Кабмін затвердив заплановані доходи на рівні 1,096 трлн, а витрати - 1,328 трлн гривень.

    Відомо, що Кабмін передав проект держбюджету на розгляд Ради.

    Згідно з оновленим проєктом бюджету видатки зростуть на правоохоронні органи, Кабмін, Офіс президента, Верховну Раду.

     Читайте також: 
    Теги: Кабмін МВФ економіка зарплата мінімальна заробітна плата Держбюджет фінанси уряд Денис Шмигаль
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