Уряд на пів року відклав підвищення мінімальної зарплати

На наступний рік заплановано два етапи підвищення мінімальної зарплати

Мінімалка мала зрости до 6500 грн з липня 2021 року

Обіцяне президентом підвищення мінімальної зарплати в Україні до 6500 грн перенесли з 1 липня на 1 грудня 2021 року.

Про це йдеться в проєкті бюджету на наступний рік, який уряд передав до Верховної Ради для ухвалення у другому читанні.

Натомість заплановане підвищення до 6000 грн відбудеться 1 січня 2021 року, як і обіцяли в уряді раніше.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль неодноразово називав саме 1 липня датою другого етапу підвищення мінімалки, однак після консультацій з МВФ в новому проєкті держбюджету зарплату збільшать в самому кінці наступного року.

Напередодні повідомлялося, що Державний бюджет на 2021 рік буде ухвалений Верховною Радою наприкінці цього тижня або на наступному.

агадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в четвер, 26 листопада, затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання. Запланований дефіцит бюджету до ВВП скоротили з 6% до 5,5%.

У первинному проєкті бюджету дохідна частина становила 1,071 трлн, а видаткова 1,331 трлн гривень. До другого читання Кабмін затвердив заплановані доходи на рівні 1,096 трлн, а витрати - 1,328 трлн гривень.

Відомо, що Кабмін передав проект держбюджету на розгляд Ради.

Згідно з оновленим проєктом бюджету видатки зростуть на правоохоронні органи, Кабмін, Офіс президента, Верховну Раду.