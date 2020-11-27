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    Кабмін передав проект держбюджету на розгляд Ради

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    Кабмін передав проект держбюджету на розгляд керівництва парламенту - Кабмін передав проект держбюджету на розгляд Ради
    Кабмін передав проект держбюджету на розгляд керівництва парламенту
    Фото: прес-служба Верховної Ради

    Проект держбюджету-2021 погоджено з МВФ

    У п'ятницю, 27 листопада, доопрацьований проект закону про державний бюджет України-2021 надійшов до Верховної Ради для розгляду у другому читанні. Про це свідчать дані сайту Верховної Ради.

    Документ передано на розгляд керівництву, сам текст проекту наразі відсутній на сайті парламенту.

    26 листопада Кабінет міністрів погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік.

    У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту. Проект Бюджету-2021 погоджено з МВФ.

    У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

    5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні.

    Теги: Кабмін Мінфін Верховна Рада Держбюджет фінанси
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