Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву США

Раніше Трамп заявив, що подбає про те, щоб США стали криптостолицею світу.

Повідомляється, що США не планують продавати біткоїни з цього фонду

Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву. Він буде створений на базі активів, конфіскованих у рамках кримінальних і цивільних справ. Як інформує «Главком», про це повідомила радниця президента США Дональда Трампа з комунікацій Марго Мартін.

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President Trump signs an Executive Order establishing the Strategic Bitcoin Reserve and U.S. Digital Asset Stockpile 🇺🇸 pic.twitter.com/N9p2sQknVS — Margo Martin (@MargoMartin47) — Margo Martin (@MargoMartin47) March 7, 2025

У соціальній мережі Х американський бізнесмен та економіст Девід Сакс згодом підкреслив, що фінансування резерву не потребуватиме коштів платників податків, оскільки базується на активах, які вже перебувають у власності федерального уряду.

США не планують продавати біткоїни з цього фонду. За словами Сакса, він позиціюється як «цифровий Форт-Нокс» – довгостроковий засіб заощадження, аналогічний золотим резервам країни.

«Міністри фінансів і торгівлі уповноважені розробляти бюджетно-нейтральні стратегії для придбання додаткових біткоїнів. Головна умова, щоб ці пропозиції не спричиняли додаткових витрат для американських платників податків», – зазначив Сакс.

Раніше ми писали, що американський міністр торгівлі Говард Латнік в інтерв'ю виданню The Pavlovic Today заявив, що у Білому домі під час першого в історії «криптосаміту» Трамп оголосить про створення у Сполучених Штатах стратегічного резерву біткоїна.

«Президент зацікавлений у (формуванні, – «Главком») стратегічного резерву біткоїна. Він говорив про це під час передвиборчої кампанії. Я думаю, ви побачите, що це буде реалізовано у п'ятницю», – сказав Латнік. «Президент переконаний у (необхідності, – «Главком») стратегічного резерву біткоїну. Питання в тому, що робити з іншими криптовалютами. Думаю, що про це також буде оголошено у п'ятницю», – казав він.

До слова, біткоїн різко підскочив після натяків президента США Трампа про можливе створення резерву криптовалют. Так, біткоїн у понеділок, 3 березня, подорожчав на понад 20%.

Нагадаємо, Трамп анонсував створення криптовалютного резерву Сполучених Штатів, він також заявив, що подбає про те, щоб США стали криптостолицею світу.