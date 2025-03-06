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Трамп оголосить про створення стратегічного резерву біткоїна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп оголосить про створення стратегічного резерву біткоїна
Трамп позитивно налаштований щодо криптовалюти
фото із відкритих джерел

У Білому домі у п'ятницю відбудеться перший в історії «криптосаміт»

Президент США Дональд Трамп проведе 7 березня у Білому домі перший в історії «криптосаміт», де зустрінуться лідери криптовалютної галузі та де він оголосить про створення у Сполучених Штатах стратегічного резерву біткоїна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю американського міністра торгівлі Говарда Латніка виданню The Pavlovic Today.

«Президент зацікавлений у (формуванні, – «Главком») стратегічного резерву біткоїна. Він говорив про це під час передвиборчої кампанії. Я думаю, ви побачите, що це буде реалізовано у п'ятницю», – сказав Латнік. «Президент переконаний у (необхідності, – «Главком») стратегічного резерву біткоїну. Питання в тому, що робити з іншими криптовалютами. Думаю, що про це також буде оголошено у п'ятницю», – додав він.

До слова, біткоїн різко підскочив після натяків президента США Трампа про можливе створення резерву криптовалют. Так, біткоїн у понеділок, 3 березня, подорожчав на понад 20%.

Нагадаємо, Трамп анонсував створення криптовалютного резерву Сполучених Штатів, він також заявив, що подбає про те, щоб США стали криптостолицею світу.

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Теги: фінанси Біткоїн США президент економіка Дональд Трамп

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