Влада чотирьох країн здатна обвалити курс біткоїну: серед них і Україна

Виснаження ліквідності на ринку може ще більше посилити коливання вартості першої криптовалюти

Зважаючи на негативні тенденції, біткоїн впав на 8% з початку серпня

За даними експертів компанії Kaiko, влада США, Китаю, Великої Британії та України може розпочати розпродаж своїх запасів біткоїнів у вересні. Курс першої криптовалюти через це здатний наблизитись до позначки $53 тис.

Фахівці Kaiko назвали кількість біткоїнів, які перебувають у розпорядженні урядів країн:

США – 203 220 BTC;

Китай – 190 000 BTC;

Велика Британія – 61 200 BTC;

Україна – 46 350 BTC.

Додатковим потенційним джерелом продажів є кредитори, які отримали першу криптовалюту від біржі-банкрута MtGox.

«Надлишок пропозиції був гарячою темою на крипторинці все літо. Влада чотирьох країн може стати джерелом тиску продажів у найближчий місяць, що призведе до падіння котирувань», – заявили аналітики Kaiko Адам Морган Маккарті та Десислава Оберт.

За їхніми словами, страх перед ордерами на продаж поєднується зі виснаженням ліквідності на ринку, що може ще більше посилити коливання вартості першої криптовалюти. На цьому негативному фоні біткоїн впав на 8% з початку серпня, незважаючи на чистий приплив коштів у спотові біткоїн-ETF, у той час як глобальні індекси акцій та облігацій компаній зросли на 2%, наголосили експерти.

До слова, 5 серпня, ціна біткоїна знизилася до мінімуму за останні п'ять місяців, відображаючи загальне падіння на фінансових ринках через зростаючі побоювання стосовно сповільнення економічного зростання у США, що зменшило інтерес до ризикованих інвестицій.