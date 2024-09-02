Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Влада чотирьох країн здатна обвалити курс біткоїну: серед них і Україна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Влада чотирьох країн здатна обвалити курс біткоїну: серед них і Україна
Виснаження ліквідності на ринку може ще більше посилити коливання вартості першої криптовалюти
фото із відкритих джерел

Зважаючи на негативні тенденції, біткоїн впав на 8% з початку серпня

 

За даними експертів компанії Kaiko, влада США, Китаю, Великої Британії та України може розпочати розпродаж своїх запасів біткоїнів у вересні. Курс першої криптовалюти через це здатний наблизитись до позначки $53 тис.

Фахівці Kaiko назвали кількість біткоїнів, які перебувають у розпорядженні урядів країн:

США – 203 220 BTC;

Китай – 190 000 BTC;

Велика Британія – 61 200 BTC;

Україна – 46 350 BTC.

Додатковим потенційним джерелом продажів є кредитори, які отримали першу криптовалюту від біржі-банкрута MtGox.

Влада чотирьох країн здатна обвалити курс біткоїну: серед них і Україна фото 1

«Надлишок пропозиції був гарячою темою на крипторинці все літо. Влада чотирьох країн може стати джерелом тиску продажів у найближчий місяць, що призведе до падіння котирувань», – заявили аналітики Kaiko Адам Морган Маккарті та Десислава Оберт. 

За їхніми словами, страх перед ордерами на продаж поєднується зі виснаженням ліквідності на ринку, що може ще більше посилити коливання вартості першої криптовалюти. На цьому негативному фоні біткоїн впав на 8% з початку серпня, незважаючи на чистий приплив коштів у спотові біткоїн-ETF, у той час як глобальні індекси акцій та облігацій компаній зросли на 2%, наголосили експерти.

До слова, 5 серпня, ціна біткоїна знизилася до мінімуму за останні п'ять місяців, відображаючи загальне падіння на фінансових ринках через зростаючі побоювання стосовно сповільнення економічного зростання у США, що зменшило інтерес до ризикованих інвестицій. 

Читайте також: Фінансовий апокаліпсис скасовується. Що сталося насправді?
Теги: Велика Британія Біткоїн влада Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чеченські підрозділи зазнали дуже великих втрат під час українських атак
Українські військові просунулися на 10 км углиб Курської області – ISW
8 серпня, 05:18
У Липнецьку сьогодні вночі було гаряче
Атака дронів на Липецьк та вибухи в Харкові: головне за ніч
9 серпня, 07:54
Росія перекинула додаткові танки, артилерію та ракетні системи до своєї південної Курської області
Росія стягує війська до Курська – Reuters
10 серпня, 03:08
За словами Шеппса, закінчення війни, розпочатої Росією, вимагає того, щоб РФ залишила території України
Британія різко відповіла Путіну на заяви щодо Курщини
13 серпня, 19:58
Перебування цивільних у прифронтових містах Донеччини заважає працювати Силам оборони, тож людей просять поїхати
Верещук закликала евакуюватися жителів трьох українських міст
18 серпня, 18:31
«Росія перемогла терористів на Кавказі, переможе і неонацистів, які творять злочини на Донбасі та Курській області», – сказав диктатор Путін
Путін вперше за 16 років приїхав у Беслан та шокував новою заявою
20 серпня, 17:51
Президент Росії Володимир Путін розмовляє з в.о. губернатора Курської області Олексієм Смирновим по відеозв’язку, 8 серпня 2024 року
Бої на Курщині випробовують терпіння деяких прихильників Путіна – The Associated Press
21 серпня, 15:45
Влада Греції вирішила покласти край махінаціям росіян на Афоні
Кінець ери Путіна на Афоні? Греція ухвалила радикальне рішення
26 серпня, 17:00
Британський дипломат запевнив, що його країна продовжить забезпечувати Україну необхідним для захисту свого народу
Британія в ООН: Міжнародне право дозволяє Україні удари по території РФ
30 серпня, 23:34

Економіка

Влада чотирьох країн здатна обвалити курс біткоїну: серед них і Україна
Влада чотирьох країн здатна обвалити курс біткоїну: серед них і Україна
У Польщі податкова може без попередження заблокувати банківські рахунки: що варто знати
У Польщі податкова може без попередження заблокувати банківські рахунки: що варто знати
Росія відчуває значні труднощі під час торгівлі з Китаєм – Reuters
Росія відчуває значні труднощі під час торгівлі з Китаєм – Reuters
Швейцарія робить шоколадну революцію: виробники винайшли новий вид смаколика
Швейцарія робить шоколадну революцію: виробники винайшли новий вид смаколика
США замовили ракети Javelin на $1,3 млрд: частину отримає Україна
США замовили ракети Javelin на $1,3 млрд: частину отримає Україна
Обіцяна Путіним швидкісна дорога до Уралу під загрозою: у бюджеті РФ немає грошей
Обіцяна Путіним швидкісна дорога до Уралу під загрозою: у бюджеті РФ немає грошей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
21K
Політолог пояснив, чому Путін вирішив поїхати в Монголію
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7605
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
7164
Правоохоронці встановили, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон
4414
Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині: аналіз ISW

Новини

Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Вчора, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua