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Біткоїн оновив максимум вище $107 000

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Біткоїн оновив максимум вище $107 000
Наразі один Bitcoin оцінюють у 107 232 долари
фото з відкритих джерел

Крім біткоїна та Ethereum, помітним приростом відзначився тільки XRP

Bitcoin та Ethereum продовжують зростати в ціні. Перший оновив історичний максимум на позначці $107 793, другий – перетнув позначку у  $4,1тис.

На момент написання новини Bitcoin опустився до зони $107 232.  Приріст на тижневому чарті становить майже 10%

Вартість Bitcoin станом на 10: 35 становить $107 232
Вартість Bitcoin станом на 10: 35 становить $107 232
скриншот з сайту binance.com

Ethereum сьогодні тримається трохи вище рівня в $4000 і станом на час написання становить $4010.

Станом на 10:40 Ethereum коштує $4010
Станом на 10:40 Ethereum коштує $4010
інфографіка binance.com

Крім біткоїна та Ethereum, помітним приростом відзначився тільки XRP. 

Топ-10 криптоактивів за показником капіталізації
Топ-10 криптоактивів за показником капіталізації
інфографіка: CryptoRank

Як пише Reuters, Bitcoin опинився в центрі уваги, оскільки інвестори роблять ставку на те, що нова адміністрація Дональда Трампа створить більш сприятливе регуляторне середовище, що підвищить настрої навколо альтернативної валюти.

Ще у 2019 році, за часів свого президентства, Трамп заявляв, що Bitcoin «не є грошима», він «дуже мінливий і заснований на повітрі», а криптоактиви сприяють розвитку незаконних підпільних ринків.

Натомість у 2024 році Трамп стверджував, що закінчить «хрестовий похід Джо Байдена та Камали Гарріс проти криптовалюти», якщо його оберуть. 

Нагадаємо, історичне зростання Bitcoin сталося на тлі сподівань про підтримку крипторинку новою адміністрацією Дональда Трампа. Раніше Дональд Трамп призначив Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Це рішення сприяло зростанню оптимізму щодо можливого послаблення регуляторних обмежень у криптовалютному секторі. Крім того, президент призначив кількох прихильників криптовалют на ключові посади. Зокрема, Говард Лутнік очолить міністерство торгівлі, а Ілон Маск, відомий своїм інтересом до криптовалюти Dogecoin, керуватиме новоствореним «департаментом урядової ефективності».

Номінація Аткінса та запуск перших біржових фондів (ETF), орієнтованих на біткоїн, який планується в січні, створили сильний імпульс для ринку. На хвилі цих новин, Dogecoin, який Маск активно просуває, також показав значне зростання, піднявшись на 150% від часу виборів.

Генеральний директор біржі Crypto.com Кріс Маршалек назвав досягнення біткоїном позначки в $100 тис. «історичною віхою» для галузі. Аналітики прогнозують, що адміністрація Трампа може створити сприятливе середовище для розвитку криптовалют. 

До слова, мільярдер Ілон Маск пообіцяв скоротити сотні федеральних агенцій у США, але попросив дати знати, якщо під скорочення потраплять важливі витрати. У соцмережі X бізнесмен, який очолить структуру зі скорочення бюджетних видатків при адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, заявив, що складе список найдурніших витрат бюджету США.

Теги: Дональд Трамп Біткоїн Ілон Маск президент бізнесмен соцмережі криптовалюта

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