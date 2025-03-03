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На тлі заяв Трампа вартість біткоїна суттєво підскочила

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На тлі заяв Трампа вартість біткоїна суттєво підскочила
Заяви Трампа вплинули на біткоїн
фото із відкритих джерел

Біткоїн підскочив на 20% після того, як Трамп натякнув на новий стратегічний резерв

Біткоїн різко підскочив після заяви президента США Трампа про створення резерву криптовалют. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Біткоїн у понеділок, 3 березня, подорожчав на понад 20% після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про плани включити його до нового стратегічного крипторезерву США. 

 У соцмережі Truth Social Трамп написав, що згідно з його січневим указом про цифрові активи буде створено стратегічний запас, до якого додадуть Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) та Cardano (ADA).
 
На цьому тлі біткоїн піднявся до $93 тис., порівняно з $78,3 тис. у п'ятницю, 28 лютого. Ethereum виріс на 10% з моменту закриття торгів в п'ятницю, піднявшись до рівня $2,45 тис., XRP виріс на 31%, Solana – на 15%, а Cardano – на 69%.
 
У лютому біткоїн впав більш ніж на 17%, досягнувши найбільшого місячного відсоткового падіння з червня 2022 року і втративши більше третини своєї ціни з моменту перевищення позначки в $105 тис. на початку січня.
 
Видання зазначає, що зростанню біткоїна після обрання Трампа в листопаді сприяв оптимізм щодо того, що він буде відстоювати стратегічний біткоїн-фонд. Але, окрім шквалу призначень дружніх до криптовалют чиновників, коли Трамп вступив на посаду, поки що було мало конкретних новин про цю політику для інвесторів.

Нагадаємо, Трамп анонсував створення криптовалютного резерву Сполучених Штатів, він також заявив, що подбає про те, щоб США стали криптостолицею світу.

До слова, у Трампа також є власна криптовалюта. Сайти, що продають товари під брендом президента США Дональда Трампа, почали приймати мемкоїн $Trump до оплати поряд з біткоіном та кредитними картками.

Дружина Трампа Меланія слідом за ним запустила власний мем-коїн. Криптовалюта отримала назву $Melania за аналогією з мем-коїном $Trump.

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Теги: соцмережі криптовалюта президент Біткоїн Дональд Трамп

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