Радник Федорова розповів, як у майбутньому працюватиме ринок криптовалюти (відео)

Індустрією цифрової валюти через 5-10 років користуватимуться у всьому світі

Індустрією криптовалюти через 5-10 років активно користуватимуться у всьому світі. Саме тому міністерство цифрової трансформації намагається інтегрувати українців до ринку цифрової валюти. Про це в ефірі «24 каналу» сказав радник міністра цифрової трансформації Михайла Федорова Максим Дем'янюк.

Він зазначив, що Україна сподівається зайняти позиції на ринку криптовалюти. Дем'янюк розповів, що складно порахувати, скільки грошей надійде до бюджету після легалізації криптовалюти в Україні.

Радник міністра пояснив, що порівнювати криптовалюту та звичайні гроші – це помилка.

«У майбутньому, коли ви відвідуватимете магазини, не зможете напряму розрахуватися ними. Насправді криптоіндустрія, на жаль, меншою мірою, – засіб платежу, але набагато більшою – цифрова економіка», – сказав Дем'янюк.

«Все автоматично розрахується у рамках екосистеми цифрової економіки. Повністю все відбудеться і відповідно до правового поля. Оце є основний вклад криптоіндустрії», – додав він.

До слова, Сальвадор став першою країною у світі, яка прийняла криптовалюту біткоїн як засіб платеж.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в другому читанні проект закону №3637 «Про віртуальні активи», який покликаний врегулювати ринок криптовалюти та інших віртуальних активів в Україні.

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