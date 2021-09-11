Фахівці розповіли, чим небезпечний закон про легалізацію криптовалют

Фахівці пояснили, що дасть українцям легалізація віртуальних активів і чи зможуть цим скористатися шахраї

Закон набуде чинності лише після прийняття відповідних змін до Податкового кодексу

Україна зробила перший впевнений крок у напрямку легалізації криптовалют. Прийнятий Верховною Радою законопроєкт про віртуальні активи відкрив шлях до появи нового інноваційного ринку купівлі-продажу товарів і послуг за допомогою віртуальних активів. Тепер у країні легально запрацюють криптобіржі і пункти обміну криптовалют, а бізнесу пророкують небувалі можливості, існування яких раніше було технічно неможливим, – повідомляє «Сегодня».

Вихід криптовалюти з «тіні»

Прийнявши 8 вересня у другому читанні законопроєкт №3637, український парламент упорядкував регуляцію ринку віртуальних активів і його учасників. Законопроєкт регулює правовий статус таких активів і цивільно-правові взаємини між фізичними і юридичними особами при використанні цифрових активів.

До сьогодні у криптовалюти в Україні не було певного правового статусу, тому декларувати її було не потрібно. Тепер же українці отримали можливість офіційно проводити операції зі своїми віртуальними активами і платити з них податки.

«Варто зазначити, що закон дозволить стягувати податки від зростання цін на криптовалютні активи. Тобто з одного боку, це визнання для криптовалютного ринку від великої країни. З іншого боку, навряд чи ця новина однозначно позитивна для власників криптовалюти, яким доведеться вивести ці доходи з тіні», – говорить керівник інвестиційної компанії «Exante Україна» Володимир Позній.

Крипторинку обіцяють вигідне оподаткування

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров стверджує, що у вітчизняних криптокомпаній будуть максимально прозорі умови взаємин із державою і вигідне оподаткування, однак на цей момент незрозуміло, чи захочуть українці вступати в ці взаємини.

Як повідомив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, незважаючи на те, що закон про легалізацію криптовалюти враховує європейську практику мінімізації ризиків і виключає всілякі махінації з віртуальними активами, є сумніви в його популярності в Україні.

«Охочих працювати по-чесному в Україні мало, а охочих працювати по-чесному з криптовалютою в Україні ще менше», – сказав він.

Чи зможуть чиновники маніпулювати віртуальними активами

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що прийняття нового закону допоможе українським чиновникам вивести «з тіні» значні кошти через декларування криптовалюти.

«Цей закон, цілком можливо, допоможе нашим державним чиновникам легалізувати чималі гроші шляхом декларування біткоїни», – каже Пендзин.

Загальний обсяг капіталізації ринку криптовалюти в Україні він оцінив у суму близько 2 млрд доларів із щоденним обсягом торгів у 150-200 млн доларів.

«Мені так здається, що ця цифра реалістична», – сказав експерт.

У свою чергу, член робочої групи з підготовки зазначеного законопроєкту №3637 Дмитро Миколаївський назвав малоймовірним використання українськими чиновниками нового закону для легалізації сумнівних активів.

«Для чиновників якихось переваг або лазівок наш закон не створює. Чиновників від обов’язків декларувати власне майно, в тому числі віртуальні активи, ніхто не звільняє. Цей обов’язок у них вже був, і ми знаємо, що багато хто з них вже декларував віртуальні активи, а згодом не мали можливості підтвердити їхню наявність», – говорить він.

Миколаївський також нагадав, що технологія блокчейн (розподілена база даних з інформацією про всі транзакції, проведені учасниками системи) дозволяє ретельно перевіряти всю інформацію, яка декларується чиновником.

«Ми не бачимо можливості для чиновників використовувати наш закон як інструмент для легалізації коштів, здобутих якимось незаконним шляхом, оскільки сама технологія блокчейн вже дозволяє перевіряти ту інформацію, яка чиновником декларується. І якщо чиновник заявляє про щось, що при перевірці спростовується, це може спричинити для нього несприятливі наслідки», – резюмував він.

Варто зазначити, що закон набуде чинності лише після прийняття відповідних змін до Податкового кодексу. Також передбачається, що ліцензовані постачальники фінансових послуг створять інфраструктуру для якісного процесингу з перекладу віртуальних активів у гривню на своїх потужностях.

Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада легалізувала використання віртуальних активів у країні, прийнявши у другому читанні законопроєкт №3637. За законопроєкт, який вже назвали революційним, проголосували 276 народних депутатів. Парламент упорядкував регуляцію ринку віртуальних активів і його учасників. Законопроєкт регулює правовий статус таких активів і цивільно-правові взаємини між фізичними і юридичними особами при використанні цифрових активів.

Як повідомлялося, американський мільярдер та інвестор Леон Куперман зізнався, що дотепер не розуміє біткоїн, попри те, що криптовалюта зросла більш ніж на 7600% за останні п’ять років. Куперман закликав тих, хто, як і він, погано розбирається в питанні, проявляти обережність при інвестиціях в криптовалюту.