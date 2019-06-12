У Зеленського пропонують продовжити конкурс на найбільшу газоносну ділянку в Чорному морі документ



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За інформацією джерела ЗМІ в Міненерго, 12 червня на конкурс подадуть заявки щонайменше дві іноземні компаніі

Конкурс було розпочато 12 квітня, термін подачі заявок було зменшено урядом до 60 днів, тож його термін спливає 12 червня

Голова Адміністрації президента України Андрій Богдан закликав продовжити конкурс з укладення угод про розподіл продукції для ділянки «Дельфін» на шельфі Чорного моря щонайменше до 120 днів.

Про це йдеться у листі Богдана до Кабінету міністрів.

Конкурс було розпочато 12 квітня, термін подачі заявок було зменшено урядом до 60 днів, тож його термін спливає 12 червня.

«Ураховуючи масштаб ділянки, площа якої понад 9,4 тис. кв. км, та складність реалізації такого проекту, Україні потрібно залучати саме іноземні газовидобувні підприємства з практичним досвідом роботи на шельфі, а також з відповідним технічним та фінансовим забезпеченням», - йдеться у листі.

Продовження конкурсу дасть змогу розширити коло міжнародних компаній-претендентів та підвищити прозорість процесу оцінки їх конкурсних заявок, наголошується у листі.

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За інформацією джерела «Економічної правди» в Міненерго, 12 червня на конкурс подадуть заявки щонайменше дві іноземні компаніі. Перша - це американська фірма Frontera Resources. Друга - американський інвестфонд Trident Acquisitions, яким управляє Ілля Пономарьов, який нещодавно став громадянином України.

Можливі й прямі претенденти з України, водночас, навряд чи хтось із них буде мати необхідний досвід у реалізації подібних нафтогазових проектів на шельфі, пише ЗМІ.

Раніше журналісти з'ясували, що право розробляти і видобувати вуглеводні на одній із найбільших газоносних ділянок у Чорному морі «Дельфін» може отримати американська компанія із сумнівною репутацією - Frontera Resources.

Компанія має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою.

Учасники ринку заявили, що влада штучно обмежує претендентів на добування газу на ділянці на морському шельфі.