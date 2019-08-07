Життя без російського дизпалива можливе?

Україна не планує вводити заборону на всі нафтопродукти російського походження, адже тоді ціна палива поповзе вгору

Уряд обмежив постачання дизпалива з Росії. Чи вдасться втримати ціни?

Чи загрожує ринку нафтопродуктів колапс через рішення України різко обмежити постачання дизельного палива з Росії? В уряді заспокоюють: ситуація під контролем і введення з 1 серпня спеціального мита на російське «трубопровідне» дизпаливо не призведе до дефіциту, нафтопродукти на роздрібному ринку не подорожчають. «У найближчі три місяці ціни не зміняться», - запевнив журналістів представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус відразу після наради, участь у якій взяли представники найбільших компаній-нафтотрейдерів, «Укрзалізниці», Адміністрації морських портів України.

Проте галузевий експерт Сергій Куюн стверджує, що «ціни зростуть, оскільки це і є головна мета будь-яких мит… Але зростання буде незначним і воно вже є». Позначилось поки що це переважно на оптових цінах.

постанови №624 були внесені 24 липня. З 1 серпня в Україні запроваджено спеціальне мито на імпорт дизельного палива та скрапленого газу з Росії. Спеціальне мито на дизельне паливо, що поставляється трубопровідним транспортом, становить 3,75% з 1 серпня та 4% із 1 жовтня 2019 року. Спецмито на поставки скрапленого газу складатиме 1,75% з 1 серпня та 3,0% із 1 жовтня. Зміни допостанови №624 були внесені 24 липня.

Кабінет міністрів запровадив з 1 серпня спеціальне мито на імпорт нафтопродуктів у відповідь на розширення російських економічних санкцій проти України наприкінці квітня – за три дні до проведення другого туру президентських виборів. Зокрема, деякі нафтопродукти дозволяється ввозити лише з дозволу Міністерства економіки РФ.

Спеціальне мито на дизельне паливо, що поставляється трубопровідним транспортом, становить 3,75% з 1 серпня та 4% із 1 жовтня 2019 року

Проте Україна не планує вводити заборону на всі нафтопродукти російського походження, адже тоді ціна палива поповзе вгору. Але оскільки Росія на ринку нафтопродуктів поводиться нестабільно, тому в планах українського уряду - скоротити залежність українського ринку від Росії шляхом зниження обсягів постачання приблизно вдвічі – дефіцит планується компенсувати за рахунок поставок з інших країн. І тоді спонтанні рішення Москви не так сильно битимуть по українській економіці.

З огляду на те, що імпорт російського дизельного палива скоротився, постає питання, що ж буде з цінами? «Вони зростуть, адже мита послаблюють позиції одних учасників ринку задля того, щоб посилити інших, роблячи їх поставки ліквідними. Буде незначне зростання оптових цін. До прикладу, якщо в липні білоруське дизельне паливо продавалося з націнкою $15-16 за тонну, то тепер це вже буде $20. …Думаю, в порівнянні з липнем націнки інших постачальників зростуть на $15-20», - повідомив «Главкому» Сергій Куюн.

Важливо також розуміти, що йдеться про здорожчання, зумовлене змінами в Україні, а не на світових ринках. «Що ж стосується роздрібного ринку, то я не прогнозую зростання ціни, адже в цьому сегменті є амортизатори у вигляді хорошої маржі. Проте основні події розгорнуться у вересні, коли закінчаться запаси (накопичені постачальниками раніше, – «Главком»), а ринок вийде на максимальне споживання. Щодо ймовірних нових поставок – тут є багато питань і ризиків. Зокрема, морським шляхом потрібно буде прийняти такі обсяги нафтопродуктів, які ніколи раніше не обробляли. Це стане справжнім тестом для ринку», - ділиться побоюваннями з «Главкомом» Сергій Куюн. Проте в уряді переконують, що справляться з новими викликами.

Оперативний штаб тримає руку на пульсі

Приводом для вчорашнього зібрання в Міністерстві інфраструктури стало скорочення поставок нафтопродуктів з РФ через запровадження спеціального мита. В уряді вживають необхідних заходів для компенсації потреб ринку альтернативними шляхами. Для координації дій найпотужніших нафтотрейдерів з «Укрзалізницею» та морськими портами 6 серпня на нараді в міністерстві ухвалено рішення про формування оперативного штабу, до якого увійдуть представники найбільших нафтотрейдерів України та державних компаній. Штаб працюватиме щодня – він має створити належні умови для нарощування поставок дизпалива в цистернах залізницею та морським транспортом.

Представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус та міністр інфраструктури Володимир Омелян. Приводом для вчорашнього зібрання в Мінінфраструктури стало скорочення поставок нафтопродуктів з РФ через запровадження спеціального мита. Фото: УНІАН

«Основна проблема, яка обговорювалася, - це логістика. Нам потрібно все ефективно та швидко перевезти з портів, а також з півночі - Литви та Білорусі. «Укрзалізниця» готова: подає додаткові цистерни. Ми працюємо над тим, щоб у потрібних місцях була оперативна тяга. Потрібно відпрацювати кілька днів, щоб усе автоматично перевозилося», - повідомив Андрій Герус.

В Кабміні переконують, що ситуація в серпні буде стабільною, а зменшення поставок з РФ таки компенсують – експерти прогнозують, що вже в серпні постачання російського дизпалива скоротиться вдвічі - з 200 приблизно до 100 тис. т. «Ми спостерігаємо збільшення поставок з Литви, Білорусі, країн Євросоюзу, а також є певне зростання виробництва на українських заводах. Цей ресурс із запасом компенсує зниження поставок із Росії», - зазначив Андрій Герус.

За його прогнозами, частка російського дизпалива на українському ринку різко знизиться. Водночас поставки дизпалива морем у серпні зростуть у три-чотири рази.

«У серпні ми досягаємо суттєвої диверсифікації. Якщо раніше поставки з Росії становили близько 45%, то, очікуємо, що у серпні вони становитимуть не більше 25%, а у вересні впадуть до 10-15%. Ми не проти поставок у розумних межах. Головне, щоб це не створювало загрози для стабільності ринку. Якщо компанії хочуть, вони можуть відновлювати постачання, але сплативши мито у державний бюджет України», - сказав Герус. Він наголошує, що російські компанії, які нещодавно призупинили роботу на ринку України, зацікавлені у продовженні свогобізнесу. Про це свідчить їхня поведінка, зокрема те, що в липні вони закачали додаткові 40 тис. т дизпалива у власні сховища з метою уникнути оплати спецмита.

За даними Геруса, російський «Лукойл» планує наростити постачання дизпалива в Україну з 20 до 80 тис. т, але поки що не може реалізувати свої наміри через те, що не отримав дозволів від російського уряду. «Поставки «Лукойл» зупинилися з 1 серпня. Ми бачимо нестабільне джерело поставок і не хочемо мати залежність від якихось рішень. Сьогодні дозвіл є, а завтра немає. Все це тримає ринок у підвішеному стані. Ми хочемо, щоб у нас була стабільна ситуація», - заявив Герус.

Дизельна голка

«Ми вже неодноразово чули, що Україна замерзне без російського газу, тепер чуємо, що поставки дизеля будуть призупинені і нас поглине хаос, колапс і дефіцит. Хочемо вас запевнити, що жодних загроз немає», - запевнив міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його даними, транспортна система України готова до диверсифікації шляхів постачання дизельного пального та скрапленого газу. «Потужності нафтових терміналів у морських портах України дозволяють багатократно збільшити обсяги переробки нафтопродуктів вже сьогодні. «Укрзалізниця» має змогу забезпечити достатню кількість тягового та вантажного рухомого складу для виконання перевезень нафтопродуктів. Також «Укрзалізниця» сформує незнижуваний стратегічний запас дизельного палива. Ключове питання, яке стояло на порядку денному, - логістика. Ми її забезпечимо… Чим довше бенефіціари трубопровідних поставок будуть уникати сплати податку в український бюджет, тим швидше вони втратять ринок України», – зазначив Володимир Омелян.

На нараді в міністерстві нафтотрейдери запевнили, що ціна на дизель для кінцевих споживачів не зміниться, компанії готові забезпечити потрібні обсяги нафтопродуктів. «Ми домовились спільно з Андрієм Герусом акумулювати пропозиції українського бізнесу щодо відновлення роботи нафтопереробних заводів в Україні та передати їх на розгляд уряду. Ми бачимо, що об’єми ринку зростають, ми бачимо високу потребу в якісному бітумі (виробляється в процесі переробки нафти – «Главком») для будівництва українських автошляхів, і це все може вироблятися в Україні з імпортної сировини, але додана вартість буде залишатись в нашій державі», – пояснив Володимир Омелян.

Проте міністр не зміг відповісти на запитання «Главкома», яким шляхом будуть залучені кошти на модернізацію українських НПЗ, а ще – звідки постачатимуть нафту для переробки на цих заводах.

Наталка Прудка, «Главком»