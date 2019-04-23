У Зеленського вирішили відмовитись від макрофінансової допомоги ЄС?



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Експерт Андрій Герус

Радник Володимира Зеленського з питань енергетики Андрій Герус пропонує перенести запуск нового ринку електроенергії на один рік

Радник Зеленського з енергетичних питань Андрій Герус запропонував відкласти запуск конкурентного ринку електроенергії як мінімум на рік. Таку думку він висловив під час засідання Ради ОРЕ 23 квітня 2019 року, повідомляє енергетичний портал ExPro.

«Потрібно перенести хоча б на один рік. За цей час необхідно вирішити проблеми», - заявив він.

Зокрема, на думку Геруса, основним невирішеним питанням є значний обсяг перехресного субсидування і борги на ринку.

«Запускати ринок з усіма проблемами досить ризиковано», - підкреслив радник Зеленського.

Закон «Про ринок електроенергії», на підставі якого 1 липня 2019 року має бути введений новий ринок електроенергії, розроблений за участю європейських експертів та впроваджує положення Третього енергопакету ЄС.

Введення конкурентного ринку електроенергії є одним із зобов'язань України, зафіксованого в рамках Меморандуму про співпрацю України і ЄС.

Імплементація ринку електроенергії є умовою надання макрофінансової допомоги Україні з боку ЄС в розмірі 500 млн євро.