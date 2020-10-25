Україна буде з гречкою: названо області, де зібрано найбільший урожай



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Середня врожайність гречки складає 1,86 т/га

Найбільше гречки зібрали аграрії Вінниччини

Станом на 15 жовтня українські сільгоспвиробники зібрали гречки 92,11 тис. тонн гречки з площі 72,99 тис. га, що складає 93% до прогнозу. Про це свідчать дані інтерактивної карти «Урожай Онлайн 2020», пише agronews.ua.

Повідомляється, що середня врожайність складає 1,86 т/га.

Найбільше гречки зібрали аграрії таких областей:

Вінницької — 14,27 тис. т з урожайністю 2,13 т/га;

Житомирської — 12,7 тис. т з урожайністю 1 т/га;

Сумської — 10,27 тис. т з урожайністю 1,24 т/га;

Хмельницької — 10,05 тис. т з урожайністю 1,86.

Як відомо, у 2019 році виробництво гречки становило 85,1 тис. тонн проти 137 тис. тонн в 2018 році.

Фахівці Мінекономіки прогнозували, що урожай гречки в 2020 році не перевищить 90 тис тонн.

До слова, в Україні різко падають ціни на цибулю. Основні гуртові угоди з продажу цибулі укладаються в межах 2,50-4 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Раніше повідомлялося, що капуста в Україні подорожчала на 22% за тиждень.

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