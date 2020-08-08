У Мінекономіки заявили про зростання цін на продукти



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Виробництво продукції сільського господарства в Україні за перше півріччя 2020 року скоротилося на 18,7%

Заступник міністра економіки розповів, як подорожчає борщовий набір

Чи подорожчає борщовий набір, розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» заступник міністра економіки Тарас Качка.

«З борщем ситуація більш-менш стабільна, на деякі овочі трохи зростає ціна. Певний вплив мав карантин, потім посуха в південних регіонах, у травні були дощі з заморозками – це все не могло не вплинути на ті чи інші культури», – сказав він.

За словами чиновника, значно ціни не зміняться, вартість продуктів залишиться майже на колишньому рівні.

«Але загалом за якістю, за доступністю більшість товарів борщового набору залишаються в тих параметрах, в яких повинні бути. Певні скачки пов’язані з сезонними факторами. Думаю, що цінова стабілізація загалом щодо борщового набору в нас є», – сказав він.

Крім того, виробництво продукції сільського господарства в Україні за перше півріччя 2020 року скоротилося на 18,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, у червні виробництво сільгосппродукції скоротилося на 40,6%.

Як повідомлялося в середині липня, в Україні почали падати ціни на яблука.

До слова, в Україні за місяць подешевшала свинина, молоко та пиво.

Нагадаємо, в Україні за останній рік різко зросли ціни на алкоголь.