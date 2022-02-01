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    Україна експортувала 90% продовольчого зерна

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    Хліба відчутно подорожчає, &ndash; експерт - Україна експортувала 90% продовольчого зерна
    Хліба відчутно подорожчає, – експерт
    фото з відкритих джерел

    Для власних потреб зернових може забракнути: прогноз

    Через неконтрольований експорт за кордон було вивезено понад 90% продовольчого зерна, яке використовується для випікання різних сортів хліба. Про це заявив політичний та економічний аналітик, експерт Growford Institute Валерій Клочок, пише АgroРolit.

    Він зазначив, що у 2021 році Мінагро зареєструвало рекордний врожай – понад 100 млн т зернових. Також представники міністерства відзвітували, що на експорт пішло продукції майже на $28 млрд, що становить 41% загальноукраїнського експорту (на 25% більше за 2021 рік).

    «Найбільшу частину експорту продукції АПК охоплює рослинництво – $16 млрд (або 56% аграрного експорту). Такого показника досягли саме завдяки продажу зернових культур. Також існує низка заяв представників аграрних асоціацій, які стверджують, що через неконтрольований експорт за кордон було вивезено понад 90 % продовольчого зерна, яке використовується для випікання різних сортів хліба», – заявив Клочок.

    Також експерт звернув увагу на те, що на тлі потреби закуповувати борошно ми зіткнемося з сезонним його подорожчанням, адже кожної весни ціни на цей вид продукції стабільно зростають. І це вже не кажучи про ціни на енергоносії, які і спричинили падіння всього ланцюга виробничих потужностей, що використовують у роботі «голубе паливо».

    Все це спричиняє суттєве збільшення цін і, як наслідок, може «підігріти» суспільні настрої.

    Раніше керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні хліб помітно дорожчий, ніж у європейських країнах через високий податок на додану вартість (ПДВ).

    У той час, як інші держави в умовах пандемії коронавірусу обмежують експорт та створюють стратегічні запаси зерна, в Україні цього року знехтували продовольчою безпекою.

    Нагадаємо, хлібопекарі б’ють у дзвони: з України вивезли продовольчу пшеницю, уряд не реагує.

    Уже повідомлялося, що зростання цін на зерно та неефективний контроль обсягів його експорту невдовзі кардинально позначаться на цінах на хліб в Україні.

    Як відомо, у грудні 2021 року «Укрзалізниця» перевезла 3,865 млн тонн зернових вантажів, що на 15,8% більше, ніж у грудні 2020 року. Цей показник став рекордним за останні 11 років.

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    Теги: експорт ціни зерно Україна кордон
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    Україна експортувала 90% продовольчого зерна