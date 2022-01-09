Медики назвали найкорисніший хліб
Експерти кажуть, що житній хліб знижує ризик розвитку раку
Житній хліб є найкориснішим, у ньому містяться особливо значущі харчові волокна. Про це заявила дослідниця Інституту охорони здоров'я та соціального розвитку Фінляндії Ніїна Каартінен (Niina Kaartinen), пише Helsingin Sanomat.
За її словами, якщо є цей продукт вживати один раз на день, жінки в середньому одержують 20% клітковини, а чоловіки – 30%. У житньому хлібі є вітаміни групи В, тіамін та фолієва кислота.
Також у хлібі є такі мінеральні речовини як залізо, магній, цинк, мідь та йод. Професор Університету Східної Фінляндії Марьюкка Колехмайнен (Marjukka Kolehmainen) погоджується з тим, що ключові корисні властивості житнього хліба пов'язані з клітковиною. Крім іншого, продукт знижує вироблення серотоніну в кишечнику. Включення до раціону житнього хліба позитивно вплине на жировий та вуглеводний обмін, а також загальмує розвиток діабету другого типу.
Житній хліб корисний і здоров'я кишечника, оскільки знижує ризик розвитку раку.
До слова, в ООН зааявили, що світові ціни на зерно досягли максимуму за 10 років.
Нагадаємо, у 2021 році Україна зібрала рекордний за 30 років врожай.
Згодом виробники хліба пояснили, чому в Україні він дорожчий, ніж у Європі.
Також експерт пояснив, куди зник рекордний врожай.
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