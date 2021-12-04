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    Економіка та фінанси

    Хлібопекарі б’ють у дзвони: з України вивезли продовольчу пшеницю, уряд не реагує

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    Для збереження якості продукції хлібопекарям доведеться купувати борошно за кордоном - Хлібопекарі б’ють у дзвони: з України вивезли продовольчу пшеницю, уряд не реагує
    Для збереження якості продукції хлібопекарям доведеться купувати борошно за кордоном
    фото: bankchart.com.ua

    Гендиректор «Укрхлібпром»: «Практично всю борошномельну пшеницю вже вивезли»

    Вітчизняні хлібопекарі вже двічі писали листи прем'єр-міністру про тривожну ситуацію на ринку борошна та хлібобулочних виробів, однак жодної відповіді досі не отримали. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко.

    При цьому, за словами експерта, загроза вітчизняній продовольчій безпеці стає все більш помітною, адже пшениці продовольчих класів всередині країни залишається критично мало, в основному вона йде на експорт.

    «Я так скажу – ще на початку листопада, коли вивезли вже 13 млн тонн пшениці, 91% (тобто 11,8 млн тонн) становила продовольча. Тож я впевнений – на сьогоднішній день всю її вже практично експортували», – наголосив фахівець.

    Васильченко зазначив, що норми державного стандарту України щодо пшениці і так переглядалися у бік зменшення показників кількості клійковини шість разів за часи незалежності. «Вітчизняне продовольче зерно третього класу на борошно тепер не дуже годиться», – зазначив Васильченко.

    На думку керівника об'єднання «Укрхлібпром», щоб тримати марку, хлібопекарі будуть змушені шукати сировину гарної якості, яку, імовірно, доведеться закупляти у Туреччині.

    «Упевнений, що Туреччина продаватиме вже не зерно, а саме борошно, продукт переробки», – підсумував експерт.

    Раніше повідомлялося, що зростання цін на зерно та неефективний контроль обсягів його експорту невдовзі кардинально позначаться на цінах на хліб в Україні.

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    Теги: Туреччина експорт зерно уряд хліб
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    Хлібопекарі б’ють у дзвони: з України вивезли продовольчу пшеницю, уряд не реагує