Хлібопекарі б’ють у дзвони: з України вивезли продовольчу пшеницю, уряд не реагує

Гендиректор «Укрхлібпром»: «Практично всю борошномельну пшеницю вже вивезли»

Вітчизняні хлібопекарі вже двічі писали листи прем'єр-міністру про тривожну ситуацію на ринку борошна та хлібобулочних виробів, однак жодної відповіді досі не отримали. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко.

При цьому, за словами експерта, загроза вітчизняній продовольчій безпеці стає все більш помітною, адже пшениці продовольчих класів всередині країни залишається критично мало, в основному вона йде на експорт.

«Я так скажу – ще на початку листопада, коли вивезли вже 13 млн тонн пшениці, 91% (тобто 11,8 млн тонн) становила продовольча. Тож я впевнений – на сьогоднішній день всю її вже практично експортували», – наголосив фахівець.

Васильченко зазначив, що норми державного стандарту України щодо пшениці і так переглядалися у бік зменшення показників кількості клійковини шість разів за часи незалежності. «Вітчизняне продовольче зерно третього класу на борошно тепер не дуже годиться», – зазначив Васильченко.

На думку керівника об'єднання «Укрхлібпром», щоб тримати марку, хлібопекарі будуть змушені шукати сировину гарної якості, яку, імовірно, доведеться закупляти у Туреччині.

«Упевнений, що Туреччина продаватиме вже не зерно, а саме борошно, продукт переробки», – підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що зростання цін на зерно та неефективний контроль обсягів його експорту невдовзі кардинально позначаться на цінах на хліб в Україні.