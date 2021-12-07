Виробники хліба пояснили, чому в Україні він дорожчий, ніж у Європі

«У нас на державному рівні займаються спекуляціями»

В Україні хліб помітно дорожчий, ніж у європейських країнах, через високий податок на додану вартість (ПДВ). Про це інтерв’ю «Главкому» розповів керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко.

«Ось про що говорити, якщо в Україні ПДВ – 20%, а на Заході на хліб – 4% чи навіть нуль? Особисто ми не женемося за надприбутком, у нас націнка – 5%. А у виробників олії, наприклад, вона становить до 30%. Ось урезоньте рітейл і знизьте ПДВ. І тоді навіть за зростання цін на борошно вартість хліба знизиться на чверть», – пояснив фахівець.

Керівник об'єднання «Укрхлібпром» зазначив, що натомість держава займається спекуляціями, як, наприклад, це відбувалося у січні поточного року на зерновому ринку України.

«Буквально за кілька днів пшениця піднімається в ціні майже вдвічі. Борошномели в шоці: ціна за тонну була 7 тис. грн, стала 12 тис. грн. А до кінця I кварталу ціна на зерно з'їхала до рівня вересня 2020 року – на момент закупівлі. Зрозуміло, що це спекуляція чистої води. Куди дивилася держава? Не думаю, що там не обійшлося без чиновників найвищого рангу», – зазначив Олександр Васильченко.

Експерт додав, що тоді через ці стрибки цін було розбалансовано весь ринок продуктів харчування, оскільки вартість зерна позначається на багатьох товарах – хлібі, м'ясі, молоці, макаронах, птиці тощо.

Раніше повідомлялося, що українські пекарі відходять від пшеничного й житнього борошна.