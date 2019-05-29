Зеленський надав громадянство України сирійцю, який допомагає українцям



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В Одесі Альтунсі відомий своєю благодійною діяльністю

Альтунсі допомагав громадянам України евакуюватися з охопленої війною Сирії

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 28 травня надав громадянство України уродженцю Сирії Тамеру Мохаммеду Маджеду Аль-Тунсі.

«Прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, Альтунсі Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, який проживає у місті Одесі», - говориться в указі Зеленського.

Як пише видання «Думська», Альтунсі - підприємець, засновник кількох українських і сирійських компаній, а також почесний консул України в Алеппо.

Він допомагав громадянам України евакуюватися з охопленої війною Сирії, а в минулому році брав участь у визволенні українського екіпажу судна «Старшина Деров Н.Г.», заарештованого в сирійському порту Тартус.

В Одесі Альтунсі відомий благодійною діяльністю, він допомагає будинкам дитини, співпрацює з благодійним фондом «З теплом в серці», бере активну участь в популяризації історичної спадщини і сучасних досягнень України.

У 2016 році президент Петро Порошенко нагородив Альтунсі орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.