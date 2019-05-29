У Вінниці відбудеться другий Міжнародний фестиваль «Острів Європа»



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13-16 червня у Вінниці вже вдруге відбудеться Фестиваль «Острів Європа»

Як і минулого року він проходитиме на різних локаціях міста. На фестиваль приїдуть письменники із Польщі, Хорватії, Швейцарії та Македонії. Що підготували для відвідувачів, організатори фестивалю «Острів Європа» розповіли сьогодні, 28 травня під час прес-конференції.



Цього року фестиваль матиме повноцінний статус Міжнародного, орієнтуючись на широку аудиторію учасників та відвідувачів. Буде англомовний супровід та переклад на локаціях.

«Уже другий рік поспіль за підтримки міського голови Сергія Моргуновами будемо проводити такий гарний фестиваль. Ми побачили, що на це є попит, це цікаво та креативно. Вінниця завжди відкрита до нових ідей. Приємно, що фестиваль набирає обертів і стає масштабніший. «Острів Європа» відкриває Вінницю для гостей і тих творчих людей, які приїздять до міста», - каже заступник міського голови Галина Якубович.

Фестиваль у місті триватиме чотири дні. За цей час його відвідувачі зможуть побувати на 10 локаціях та відвідати близько 35 подій.

Серед учасників заходу – володарі престижних премій Європи: переможці центральноєвропейської премії “Анґелус” Мацей Плаза (Польща) та Оксана Забужко (Україна), лауреатка премії Адальберта Шаміссо Драґіца Райчич (Хорватія-Швейцарія), володарка Літературної премії Європейського Союзу Лідія Дімковська (Македонія).

Українську програму презентуватимуть: Наталка Білоцерківець, Микола Рябчук, Ірина Старовойт, Катерина Міхаліцина, Катріна Хаддад, Петро Яценко, Гєник Бєляков, Юлія Мусаковська, Наталка Доляк, Юлія Броварна та інші.

Як зазначив директор фестивалю «Острів Європа» Олександр Вешелені лейтмотивами заходу стануть дві важливі річниці: 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР та 30-річчя падіння Берлінської стіни. Європейські інтелектуали й інтелектуалки протягом трьох днів у Вінниці міркуватимуть про роль мистецтва у «зшиванні» націй та утвердженні свободи, зокрема в епоху постсоціалізму. Окрему увагу приділять центральноєвропейським авторам і авторкам “Покоління‘89”, котрі виростали після повалення тоталітаризму в своїх країнах. Питання об’єднання, порозуміння й долання кордонів стане лейтмотивом як загальної, так і спеціальних програм, покликаних проговорити важливі й актуальні для сучасної Європи теми: території, мови, гендеру.

Вперше на фестивалі звучатимуть угорська, румунська, македонська, кримськотатарська та їдиш.

У програмі фестивалю заплановані найрізноманітніші заходи: поетичні читання в атмосферних місцях, дискусії, авторські зустрічі, презентації, музичні виступи, вечірні перформанси-потрясіння та спонтанні мистецькі акції. Своїми поетично-музичними проектами ділитимуться зірки української літератури - Юрій Іздрик, Дмитро Лазуткін, Павло Коробчук, а також львівський гурт «Три кроки в ніч».

Кульмінаційною подією стане концерт однієї з найвідоміших у Європі українських співачок Мар’яни Садовської, котра представить на закритті фестивалю фантастичну програму «Ніч тільки починається» на фольклорні тексти Донбасу та вірші Сергія Жадана і Любові Якимчук.

Спецподією цьогорічного фестивалю буде виставка про класика їдишомовної літератури, вінничанина Іцхака Йоеля Лінецького, який у своїх творах описував життя Єрусалимки – одного з найбільш автентичних та колоритних кварталів Вінниці, де знову зазвучить народна мова єврейської громади міста.

Організатори фестивалю продовжать експериментувати із можливостями міського простору Вінниці – заходи фестивалю задіюватимуть нові локації, де ще ніколи не відбувалися мистецькі події, як-от Єрусалимка чи провулок історичної забудови на Соборній, а також найлітературніші куточки міста (сад Коцюбинського, майдан Незалежності, сходи на Кумбарах). Особливе місце на фестивалі відведене острову Кемпа, де, за задумом організаторів, пройде єдина в році унікальна «тиха» літературна подія, цього разу з голосами Криму. З усіма локаціями можна ознайомитися на сайті https://europeislandfest.com/ .

Організовують фестиваль громадська організація «Культурний Кампус» та департамент культури Вінницької міської ради. Проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

«Острів Європа» заснований українськими літераторками Катериною Калитко й Анною Вовченко у 2015 році. Проект покликаний артикулювати здобутки «малих» та «камерних» літератур Європи (Центрально-Східна Європа, Балкани, Середземномор’я та інші регіони, а також творчість мігрантів) і їхній зв’язок з українським історико-культурним контекстом.