США підтримують рішення Трибуналу ООН про звільнення українських моряків



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Міжнародний трибунал ООН з морського права

У США наполягають, що у Росії немає жодних законних підстав утримувати моряків

США підтримують рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права про звільнення затриманих Росією українських моряків.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє у Facebook посольство України в США.

«У Росії немає жодних законних підстав утримувати моряків. На них було скоєно напад у міжнародних водах. Вони незаконно були переправлені в Росію», - сказав Волкер.

Він вважає, що до моряків повинні ставитися як до членів іноземних збройних сил. Також Волкер підкреслив, що США наполегливо закликають Росію до їх негайного звільнення.

Нагадаємо, МЗС України вимагає від Росії назвати дату і місце звільненняукраїнських моряків.

Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

Натомість позиція Кремля - долю українських моряків має вирішити російський суд.

27 травня Московський міський суд відхилив апеляційні скарги відносно всіх 24 військовополонених українських моряків.