Україна надала Молдові три тисячі дозволів на вантажні перевезення



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Таке рішення прийнято у відповідь на запит, який був надісланий Кишиневом

Україна надала Республіці Молдова три тисячі дозволів на двосторонні перевезення або транзит вантажів на свої території у 2019 році.

Про це повідомляє Moldpres.

Як зазначається, таке рішення було прийнято у відповідь на запит, який був надісланий до України владою Молдови.

Таким чином, дозволи категорії першого типу «Україна двостороння/транзитна» видаються не більше одного для кожного транспортного засобу, а також причепа, вантажопідйомність якого становить понад 3,5 т чи із загальною масою понад 6 тонн.

До слова, вантажоперевізники Молдови неодноразово виходили на акції протесту через обурення тим, що вони не можуть отримати дозволи на перевезення своєї продукції за кордон.

Нагадаємо, уряд доручив сприяти імпорту газу Молдовою з ЄС без Газпрому