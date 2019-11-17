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    Економіка та фінанси

    Україна надала Молдові три тисячі дозволів на вантажні перевезення

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    Україна надала Молдові три тисячі дозволів на вантажні перевезення

    Таке рішення прийнято у відповідь на запит, який був надісланий Кишиневом

    Україна надала Республіці Молдова три тисячі дозволів на двосторонні перевезення або транзит вантажів на свої території у 2019 році.

    Про це повідомляє Moldpres.

    Як зазначається, таке рішення було прийнято у відповідь на запит, який був надісланий до України владою Молдови.

    Таким чином, дозволи категорії першого типу «Україна двостороння/транзитна» видаються не більше одного для кожного транспортного засобу, а також причепа, вантажопідйомність якого становить понад 3,5 т чи із загальною масою понад 6 тонн.

    До слова, вантажоперевізники Молдови неодноразово виходили на акції протесту через обурення тим, що вони не можуть отримати дозволи на перевезення своєї продукції за кордон.

    Нагадаємо, уряд доручив сприяти імпорту газу Молдовою з ЄС без Газпрому

    ЄС Молдова Україна перевезення
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