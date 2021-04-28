Україна очікує до вересня отримати €600 млн допомоги від ЄС – міністр фінансів

Україна має виконати низку зобов’язань для отримання другого траншу ЄС

Україна розраховує до вересня отримати другий транш – 600 млн євро – макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Про це на зустрічі з керівником Групи Єврокомісії з підтримки України, заступником гендиректора Генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Катариною Матерновою сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Ми вдячні Європейській Комісії за підтримку й за допомогу в грудні 2020 року – отримання першого траншу в 600 млн євро. Зараз уряд України та Міністерство фінансів роблять все можливе для виконання умов програми й отримання другого траншу від ЄС до вересня 2021 року», – сказав Марченко.

У Мінфіні нагадали, що Україна має виконати низку зобов’язань для отримання другого траншу за цією програмою. Мова про започаткування й продовження реформ у таких сферах: управління державними фінансами, належне урядування та верховенство права, покращення бізнес-клімату, секторальні реформи й державні підприємства.

Учасники зустрічі також обговорили подальшу співпрацю у формуванні та впровадженні Стратегії управління державними фінансами (СУДФ) на 2021-2025 роки, розвитку програми з управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), створення Бюро економічної безпеки, продовження співробітництва з МВФ.

Марченко, зокрема, подякував європейській стороні за співпрацю в рамках програми EU4PFM. Адже цей проєкт є найбільшим як за охопленням напрямків реформи, так і за обсягом підтримки.

«За два роки реалізації EU4PFM нам вдалося досягти вагомих позитивних результатів. А саме в реформуванні законодавства та інституцій у податковій та митній сферах, розвитку ІТ-систем і загальної координації СУДФ, інституційному розвитку та модернізації системи управління людськими ресурсами Міністерства фінансів і Рахункової палати», – зазначив міністр.

Також Марченко прокоментував поточний стан переговорного процесу з МВФ. За його словами, Україна перебуває в активному діалозі з Фондом для вирішення трьох головних питань: збереження незалежності Національного антикорупційного бюро, проведення конкурсів на посади до Вищої ради правосуддя та впровадження закону про кримінальну відповідальність за неправильну інформацію в деклараціях.

«Інші питання, які пов’язані з бюджетуванням, бюджетною консолідацією, Національним банком України, енергетикою, вже вирішені», – резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше Марченко казав, що Україна зможе розраховувати на отримання траншу кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-By не раніше вересня 2021 року.

Також для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов‘язань перед МВФ.

5 квітня міністр фінансів Сергій Марченко заявив про успіх у перемовинах з МВФ. За його словами, Україна наблизилась до порозуміння з Міжнародним валютним фондом.