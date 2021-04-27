Україна розмістила восьмирічні єврооблігації на $1,25 млрд

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International та J.P. Morgan виступили спільними лід-менеджерами транзакції

Україна оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму $1,25 млрд (із погашенням в 2029 році) із дохідністю в 6,875%. Про це 26 квітня повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги «В» агентством Standard&Poor’s та «В» – агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 30-го квітня 2021 року. BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International та J.P. Morgan виступили спільними лід-менеджерами транзакції», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

«Ми раді оголосити про прайсинг нашого першого публічного випуску єврооблігацій в цьому році. Завдяки цій транзакції, Міністерство фінансів виконує цьогорічнй план державних зовнішніх запозичень, більшу частину якого ми розраховуємо виконати за рахунок пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Ми продовжимо здійснювати зважену боргову політику, направлену на максимальне збільшення обсягу пільгового фінансування та запозичень у національній валюті», – заявив міністр Сергій Марченко.

Зазначимо, за рік борг України зріс на пів трильйона гривень.