Нацфонд інвестицій очолив ексчиновник, який заявив, що МВФ «обкакався»

Милованов буде займатися залученням грошей для інвестпроєктів

Кабінет міністрів призначив виконувачем обов'язки новоствореного ДП «Національний фонд інвестицій України» Тимофія Милованова. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан за підсумками засідання уряду в середу.

Милованов – це колишній міністр економіки в уряді Олексія Гончарука. Він займав посаду з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року.

Після відставки уряду він повернувся на посаду президента Київської школи економіки. Пізніше також став позаштатним радником (без зарплати) голови Офісу президента.

Державне підприємство «Національний фонд інвестицій України» (Націнвестфонд) було створене 31 березня 2021 року за дорученням президента Володимира Зеленського.

Метою підприємства є «створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності України».

Воно буде займатися залученням грошей для реалізації інвестиційних проєктів, їх фінансуванням, підготовкою тощо.

Нещодавно Милованов потрапив у скандал. Ексміністр економіки та радник глави Офісу президента України прозвітував на своїй сторінці у Facebook про участь в офіційному візиті президента до Обʼєднаних Арабських Еміратів. Коментар щодо кредиту МВФ Милованов опублікував під постом про зустріч зі «спадкоємним принцом ОАЕ», в якій він брав участь у якості радника голови Офісу президента та члена української делегації. Коли гості сторінки зауважили, що ці досягнення не виглядають успішними на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом, ексміністр відповів: «там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись».

Додамо, що Милованов відмовився вибачатися перед Міжнародним валютним фондом за некоректний коментар у Facebook.

За словами Милованова, він не бачить підстав вибачатися за свій вислів про те, що у питанні надання Україні нового кредиту МВФ «обкакався».