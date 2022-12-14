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Україна отримала €500 млн макрофінансової допомоги від ЄС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна отримала €500 млн макрофінансової допомоги від ЄС
З початку війни Європейський Союз надав Україні €7,2 млрд макрофінансової допомоги
фото ілюстративне

Кошти будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету

Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала останній транш в рамках виняткової восьмої за ліком програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД) у розмірі €500 млн. Загальне фінансування за даною програмою становить €5 млрд. Про це повідомляє Міністерства фінансів.

«З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні €7,2 млрд макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кредитні кошти МФД будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні.

Нагадаємо, що перший транш у €2 млрд Україна отримала у жовтні 2022 року, другий транш обсягом 2,5 млрд євро надійшов до Держбюджету України у листопаді 2022 року.

До слвоа, раніше посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі €18 млрд.

Угорщина не підтримала виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги Євросоюзу.

Згодом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не накладала вето на макрофінансову допомогу Україні від ЄС і що Будапешт готовий надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі. 

Проте 12 грудня Угорщина таки відкликала вето.

Теги: окупанти росія війна Україна

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