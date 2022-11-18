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Стало відомо, коли Україна отримає новий транш від ЄС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, коли Україна отримає новий транш від ЄС
Шмигаль зустрівся з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом
скрін з відео

€2,5 млрд можуть надійти в Україну вже наступного тижня

Вже наступного тижня очікуємо отримати від Європейського €2,5 млрд макрофінансової допомоги. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«За результатами сьогоднішніх переговорів також розраховуємо вже у січні 2023 року на першу частину фінансування ЄС у межах «Макрофінансової допомоги плюс» на загальну суму близько €18 млрд», – зазначив Шмигаль.

Крім того, зазначається що глава українського уряду разом із віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом домовилися переглянути план пріоритетних дій щодо впровадження угоди про зону вільної торгівлі.

«Працюємо над якнайшвидшим приєднанням до єдиної зони роумінгу ЄС та «промисловим безвізом», – додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що з робочим візитом до України прибув віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Раніше повідомлялося, що ЄС надасть Україні 1 млрд євро та генератори для відновлення енергосистеми.

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Теги: війна гроші Україна Денис Шмигаль Європейський союз

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