Стало відомо, коли Україна отримає новий транш від ЄС

€2,5 млрд можуть надійти в Україну вже наступного тижня

Вже наступного тижня очікуємо отримати від Європейського €2,5 млрд макрофінансової допомоги. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«За результатами сьогоднішніх переговорів також розраховуємо вже у січні 2023 року на першу частину фінансування ЄС у межах «Макрофінансової допомоги плюс» на загальну суму близько €18 млрд», – зазначив Шмигаль.

Крім того, зазначається що глава українського уряду разом із віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом домовилися переглянути план пріоритетних дій щодо впровадження угоди про зону вільної торгівлі.

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«Працюємо над якнайшвидшим приєднанням до єдиної зони роумінгу ЄС та «промисловим безвізом», – додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що з робочим візитом до України прибув віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Раніше повідомлялося, що ЄС надасть Україні 1 млрд євро та генератори для відновлення енергосистеми.