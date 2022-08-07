Україна планує відправляти гуманітарним коридором більше 100 суден на місяць

До експорту українського зерна долучиться порт «Південний»

Міністерство інфраструктури планує збільшити обсяги експорту українського продовольства. Про це повідомляє Facebook-сторінка міністерства.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що обсяги зростуть після відпрацювання портами організації першого каравану: «Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць».

Крім того, зазначив міністр, до реалізації цієї ініціативи буде долучений порт «Південний». Це дасть змогу відправляти на експорт мінімум 3 млн тонн продовольства на місяць.

Нагадаємо, 5 серпня перші три судна із українським зерном залишили вітчизняні порти і відправилися до Босфору морським гуманітарним коридором.

Сьогодні, 7 серпня, Спільний координаційний центр у Стамбулі видав дозвіл на вихід з українських портів у неділю ще для чотирьох суден з продовольством.