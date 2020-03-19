Україна просить у МВФ підтримки за двома програмами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Результати переговорів стануть відомі у найближчі тижні, - голова НБУ

Активізовано перемовини з МВФ щодо нової програми розширеного фінансування та програми невідкладної фінансової допомоги для подолання кризи через коронавірус, – Смолій

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про дві програми підтримки. Про це сказав голова Національного банку Яків Смолій під час зустріч із топенеджерами 50 найбільших українських банків та асоціаціями, повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначив Смолій, зараз активізовані перемовини з МВФ щодо нової програми розширеного фінансування.

«Також із МВФ консультуємось щодо можливого отримання Україною фінансування в межах механізмів невідкладної фінансової допомоги, які Фонд передбачив для подолання проблем країнами з низьким рівнем доходів та економік, які розвиваються та найбільше страждають від ефекту епідемії коронавірусу», - сказав він.

За його словами, результати переговорів будуть найближчими тижнями.

Як повідомлялося, 16 березня президент України Володимир Зеленський звернувся за фінансовою допомогою до Міжнародного валютного фонду. Зокрема, Зеленський доручив Міністерству фінансів провести переговори з МВФ та іншими міжнародними партнерами про надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

Нагадаємо, єдиною вимогою МВФ до України залишається закон, що не дозволить повернути «ПриватБанк» Ігорю Коломойському.

До відома, МВФ готовий виділити трильйон доларів на порятунок країн, що розвиваються.