МВФ готовий виділити трильйон доларів на порятунок країн, що розвиваються



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МВФ може підтримати свої 189 країн-членів і продемонструвати цінність міжнародного співробітництва, - Георгієва

На сьогодні Фонд уже має 40 чинних угод із загальними зобов'язаннями у розмірі близько $200 млрд, – голова МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий мобілізувати кредитний ресурс на 1 трильйон доларів для допомоги членам фонду в боротьбі з наслідками коронавірусу. Про це заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва.

Як наголошується у заяві, як першу лінію захисту МВФ може розгорнути свій гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам із нагальними проблемами в платіжному балансі. «На ці потреби можуть бути виділені $50 млрд країнам, що розвиваються. До $10 млрд можуть бути надані членам із низьким доходом через пільгові механізми фінансування, що мають нульові процентні ставки», – йдеться у повідомленні.

Георгієва зазначила, що на сьогодні Фонд вже має 40 діючих угод із загальними зобов'язаннями у розмірі близько $200 млрд. «Ще 20 країн виявили інтерес до фінансування, допомога яким може знадобитися в найближчі дні», – підкреслила директор-розпорядник Фонду.

Георгієва наголосила, що МВФ може підтримати свої 189 країн-членів і продемонструвати цінність міжнародного співробітництва. «Тільки завдяки обміну, координації та співпраці ми зможемо стабілізувати світову економіку і повернути її до повноцінного здоров'ю», – додала Георгієва.

Голова МВФ нагадала, що за даними Інституту міжнародних фінансів з початку кризи інвестори вивели з ринків майже $42 млрд, що є найбільшим відпливом, який коли-небудь реєстрували.

Нагадаємо, у США знизили ключову ставку майже до нуля через коронавірус.

Як повідомлялося, ціни на нафту продовжують падати через коронавірус.