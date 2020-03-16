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    Економіка та фінанси

    МВФ готовий виділити трильйон доларів на порятунок країн, що розвиваються

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    МВФ може підтримати свої 189 країн-членів і продемонструвати цінність міжнародного співробітництва, - Георгієва - МВФ готовий виділити трильйон доларів на порятунок країн, що розвиваються
    МВФ може підтримати свої 189 країн-членів і продемонструвати цінність міжнародного співробітництва, - Георгієва

    На сьогодні Фонд уже має 40 чинних угод із загальними зобов'язаннями у розмірі близько $200 млрд, – голова МВФ

    Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий мобілізувати кредитний ресурс на 1 трильйон доларів для допомоги членам фонду в боротьбі з наслідками коронавірусу. Про це заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва.

    Як наголошується у заяві, як першу лінію захисту МВФ може розгорнути свій гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам із нагальними проблемами в платіжному балансі. «На ці потреби можуть бути виділені $50 млрд країнам, що розвиваються. До $10 млрд можуть бути надані членам із низьким доходом через пільгові механізми фінансування, що мають нульові процентні ставки», – йдеться у повідомленні.

    Георгієва зазначила, що на сьогодні Фонд вже має 40 діючих угод із загальними зобов'язаннями у розмірі близько $200 млрд. «Ще 20 країн виявили інтерес до фінансування, допомога яким може знадобитися в найближчі дні», – підкреслила директор-розпорядник Фонду.

    Георгієва наголосила, що МВФ може підтримати свої 189 країн-членів і продемонструвати цінність міжнародного співробітництва. «Тільки завдяки обміну, координації та співпраці ми зможемо стабілізувати світову економіку і повернути її до повноцінного здоров'ю», – додала Георгієва.

    Голова МВФ нагадала, що за даними Інституту міжнародних фінансів з початку кризи інвестори вивели з ринків майже $42 млрд, що є найбільшим відпливом, який коли-небудь реєстрували.

    Нагадаємо, у США знизили ключову ставку майже до нуля через коронавірус.

    Як повідомлялося, ціни на нафту продовжують падати через коронавірус.

    МВФ фінансування коронавірус
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